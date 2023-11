Rencontre avec nos amis les scorpions

Deux rayons cassés, une roue trop voilée pour continuer.

Les autres nous font un signe, une tape dans le dos, on se retrouvera à Boukhara. Pas le choix. On tend le pouce !

Un camionneur s’arrête, nous regarde un instant. Il saute sur le toit de sa cabine et tend ses gros bras vers nous. Et hop ! il charge nos vélos à l’arrière. Nous grimpons à ses côtés. Il doit s’arrêter à l’usine déposer son chargement avant d’aller en ville, nous hochons la tête, pas de problème.

Avec mimes et gestes divers nous tentons d’échanger, mais son chargement reste un mystère. Après 120 km, nous passons un portail brinquebalant, deux hommes s’approchent, petite manœuvre, voilà le camion bien garé. On descend. C’est une usine de tissage de coton ouzbek ! Dans la remorque, des tonnes de bobines de fils. Tout de suite, on nous accueille, on nous sert de la limonade bien fraîche. Le soleil est haut dans le ciel, la chaleur est à son comble. Petite visite. Nous tendons les bras pour aider au déchargement mais on refuse notre aide, nous voilà condamner à attendre les bras croisés. Quelques selfies plus tard, nous repartons.

Au lieu de faire ces 120 km à vélo, on s’est donc arrêté 4 heures à l’usine et nous avons découvert l’odeur brute des bobines de coton. Autour d’une bière bien fraîche, nous retrouvons nos trois acolytes : même si ce fut le même jour et la même route, tous et toutes ont vécu des aventures bien différentes que nous partageons.

Boukhara est en ébullition, il y a du monde près des fontaines et dans chaque petite rue. Tout un quartier de la ville est réservé aux artisans qui travaillent sur pignon de rue. Ici, on forge et sculpte des couteaux d’or et d’argent, là, on assemble des bijoux de perles, toujours avec de l’or ; au tournant c’est le quartier des enluminures et juste après celui des peintres. Derrière, c’est celui des luthiers et des fabricants d’instruments de musique !

Nous trouvons un hôtel tout neuf où nous avons une chambre au sous-sol. Un matin, trois hommes amènent un bélier noir par la porte du garage – notre palier – ils le montent dans la cour et ferment la porte.

Moins d’une heure plus tard, dans le silence, les voilà qui ressortent. Dans les sacs plastiques qu’ils tiennent bien en main, de la viande fraîche ! Ils ont abattu le bélier, juste là, sans cérémonie, dans la cour du petit hôtel tout neuf au centre de Boukhara. On ne peut faire viande de bélier plus fraîche que celle-ci pour le dîner dominical. Et toute la famille participe au dépeçage, voici une bonne école !

Et c’est parti pour Samarcande. Cette fois c’est à deux que l’on part : nous avons décidé de faire un crochet vers un lac pour trouver un peu de fraîcheur.

Entre deux gros buissons, nous plantons la tente et allons nous coucher avec la seule moustiquaire pour toit de tente : il fait beau, le ciel est clair.

Nous regardons les étoiles. Soudain nous remarquons … lentement rampe sur la toile un drôle d’animal. Un insecte ?

On allume nos frontales. C’est tout petit, noir, deux pinces blanches… Ah ! Un scorpion !

On se regarde. Bon, pas d’inquiétude, la moustiquaire nous protège… cependant nous nous faisons les plus petits possible…

Oui, il parait d’ailleurs que plus le scorpion est petit, plus il est venimeux ! nous nous éloignons encore de la toile…

En louchant sur l’énergumène, nous finissons par nous endormir.

Le lendemain matin, on se rappelle l’invité surprise en soufflant… Il semble s’être fait la belle. Nous commençons à plier bagage. On se lance des blagues, et révisons avec humour nos piètres connaissances sur nos amis les arachnides.

Juste au cas où, on entreprend une partie de ne-pas-toucher-par-terre. Restons bien perchés sur nos matelas pendant qu’on range l’intérieur de la tente. Il parait que les scorpions aiment les endroits sombres. Nous avons déjà entendu l’histoire de ceux qui se cachent sous les tentes des campeurs…

On imite un magicien : un, deux, on soulève la bâche.

Tous nos sens sont à l’affut. Nous scrutons la terre sèche. Tout est silencieux.

Rien. Soupir.

Mais tout à coup…

SCORPIONS !

Là ! là ! Qui se faufilent entre les herbes sèchent… Deux petits…

Ils s’échappent.

Oh… Nous essuyons nos fronts. On a eu chaud, se dit-on en rigolant… jaune.

C’est donc reparti, pour Samarcande.

À bientôt, pour quelques coups de pédale !

Photographies : Zoé David-Rigot et Jaroslav Kocourek / ActuaLitté, CC BY-SA 2.0

DOSSIER - À vélo, entre les lignes : visiter des librairies, de Paris à Oulan Bator