Le “livre le plus important des 125 dernières années” mis en cause

En 2018, des élèves se plaignirent d'à quel point la lecture de Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur était douloureuse pour eux. L'enseignante noire de la Kamiak High School, située à Mukilteo dans l'État de Washington, Shanta Freeman-Miller, se fit alors leur porte-parole, d'abord à travers l'Union pour les Étudiants d'Ascendance Africaine, groupe que la professeure a monté.

Quel est le problème avec le classique de la littérature du XXe siècle américain, dans le programme obligatoire, et livre favori des 125 dernières années des lecteurs du New York Times : le malaise ressenti de la façon dont le roman de 1960 dépeint les Noirs, et ce malgré son sujet. En effet, l'ouvrage d'Harper Lee explore les thèmes profonds du racisme, de l'injustice, de l'innocence perdue et de la morale, à travers les yeux d'une enfant, Scout Finch, dans l'Alabama des années 1930.

L'histoire est centrée sur le procès d'un homme noir, Tom Robinson, accusé à tort de violer une femme blanche, et sur la défense qu'en assure Atticus Finch, avocat intègre et figure de la droiture morale. À travers ses personnages bien développés et son intrigue puissante, le roman interroge les préjugés sociaux et le courage nécessaire pour défendre la justice et l'égalité. Ironie du sort : la plupart des contestataires de l'ouvrage venaient historiquement de la droite...

Centré sur la blancheur

Selon le Washington Post, qui a pu lire le compte rendu de la réunion de l'Union pour les Étudiants d'Ascendance Africaine, un élève a expliqué que le livre le représentait mal, lui et d'autres Afro-Américains; une autre déplorait que le roman ne la touche pas, car il n'était pas écrit à son sujet ni pour elle; et une troisième a été choquée qu'un adolescent blanc ait prononcé le mot « nègre » à haute voix en lisant le roman : « L'enfant a regardé chaque personne noire - il y avait trois Noirs dans cette classe - et a souri », assure l'élève.

Shanta Freeman-Miller a convaincu trois collègues - enseignants d'anglais blancs -, d'exiger l'interdiction du roman à tout enseignant du district scolaire de Mukilteo. C'est en 2021 que la première contestation formelle est émise : « Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur est centré sur la blancheur », expliquent les enseignants signataires de cette contestation, et qu'il « constitue un obstacle à la compréhension et à la célébration d'un point de vue noir authentique dans la littérature de l'époque des droits civiques ».

Précédemment, profitant que Shanta Freeman-Miller et Rachel Johnson, une des trois collègues qui s'étaient jointes à la première, avaient été élues co-présidentes du département d'anglais, le quatuor avait d'abord rédigé un courriel au directeur de la Kamiak High School.

Votons

Dans cet établissement, à l'automne 2021, les administrateurs ont rapidement accordé à ses enseignants la permission de ne pas s'appuyer sur Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur, mais n'ont pas répondu à la demande de le rendre définitivement optionnel : toute demande de ce type doit être réalisée à l'échelle du district, par le biais d'une contestation formelle du livre.

Une réunion du Comité des Matériaux d'Instruction du district a alors été organisée : à la fin de celle-ci, le comité a voté sur deux questions : est ce que le roman doit être retiré de la liste de lecture obligatoire pour les neuvième années. Deuxièmement, s'il devrait être retiré d'une liste plus large de romans approuvés par le district, ce qui signifie qu'il ne pourrait pas être assigné en classe.

63 % ont voté pour retirer Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur de la liste de lecture obligatoire pour les classes de 14-15 ans, et 68 % pour le maintenir sur la liste des romans approuvés. Shanta Freeman-Miller a voté pour le retirer dans les deux cas. Deux mois plus tard, le conseil d'école a voté à l'unanimité pour soutenir la recommandation du comité.

En clair, le classique d'Harper Lee peut encore être enseigné dans le district de Mukilteo, mais il n'est plus obligatoire pour les élèves de 14-15 ans.

Le débat continue

Les professeurs progressistes qui ont soutenu de retirer l'ouvrage des programmes sont formels : un contrôle national impératif sur le racisme est devenu indispensable, ainsi qu'une révision essentielle des valeurs, des enseignements et de ce qui doit être honoré, suite à l'homicide de George Floyd.

Pour une des quatre professeurs à l'origine de cette fronde, « les auteurs blancs et les personnages blancs ne devraient pas raconter les récits des Afro-Américains ». Au sujet de l'ouvrage de Harper Lee en particulier, elle pense que son « utilité a fait son temps ».

Face à cette initiative, d'autres enseignants et bibliothécaires, en particulier ceux de la Mariner High School voisine, ont considéré les quatre enseignants de Kamiak comme des censeurs : « Chaque fois que vous limitez l'accès aux livres pour les élèves, c'est injuste », a déclaré Stephanie Wilson, bibliothécaire-enseignante à Mariner, tout en critiquant : « Lutilisation du mot 'nègre' dans le roman est excessive et nuisible (48 fois). Le mot n'est jamais présenté comme négatif. »

Shanta Freeman-Miller se sent de son côté toujours une « responsabilité envers ses ancêtres » et ses « descendants. »

Les précédents

En 1966 déjà, un conseil scolaire de Virginie avait interdit Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur en raison de sa représentation « immorale » du viol. Quarante ans plus tard, un district scolaire californien interdisait l'ouvrage dans l'enseignement après que des parents eurent prétendu qu'il était raciste en raison de son utilisation du mot 'nègre' et de sa représentation des Noirs. Le roman de Lee figurait sur la liste des 10 livres les plus contestés de l'American Library Association en 2009, 2011, 2017 et 2020.

Au fil des ans, les opposants au livre ont soutenu que ses 48 mentions du mot 'nègre' étaient nuisibles aux étudiants, en particulier aux étudiants de couleur, et que le roman se concentrait de manière excessive sur un « sauveur blanc » en la personne du protagoniste Atticus Finch, négligeant les voix des personnages noirs.

Le livre a également été salué par la critique et des générations de lecteurs, qui l'apprécient pour son lyrisme et sa représentation honnête du racisme dans le Sud américain. Il a remporté un prix Pulitzer de fiction un an après sa publication.

Crédits : el cajon yacht club (CC BY 2.0)