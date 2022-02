Les héritiers d'Harper Lee condamnés à payer 2,5 millions $ de dommages et intérêts

Un arbitre a en effet ordonné à la succession de l'autrice Harper Lee, Harper Lee Estate, de payer plus de 2,5 millions $ de dommages et intérêts à Dramatic Publishing, une société d'édition théâtrale, qui avait une autorisation pour adapter Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur, et ce, depuis les années 70.

La décision, rendue en janvier, intervient près de trois ans après que Dramatic Publishing ait invoqué une clause compromissoire dans son contrat pour s'opposer aux réticences des ayants droit vis-à-vis de son adaptation. Par cette clause, un arbitre, indépendant et impartial, peut juger tous litiges pouvant naître dans le cadre d'un contrat.

Pendant des décennies, Dramatic Publishing a été le seul éditeur autorisé par Harper Lee elle-même à adapter son plus célèbre roman pour le théâtre. Mais si cette dernière a ainsi refusé, à la demande de Dramatic, de mettre en scène une adaptation à Broadway durant des décennies, elle accepte finalement en 2015 de conclure un contrat pour une production de Scott Rudin. Elle décédera l'année suivante.

Cette production à Broadway est mise sur pied en 2018, dans une nouvelle mise en scène d'Aaron Sorkin, et en vedette Jeff Daniels dans le rôle d'Atticus Finch, pour un succès au box-office.

De petits théâtres locaux à Broadway

Les raisons de cet arbitrage : les avocats de Rudin ont envoyé des lettres de cessation et d'abstention à de petits théâtres à travers le pays, les menaçant de poursuites judiciaires à moins qu'ils n'interrompent leurs productions. Dans ces lettres, les avocats de Rudin ont affirmé que ces productions n'étaient plus autorisées en raison de l'adaptation de Sorkin.

En conséquence, au moins huit théâtres ont annulé leurs spectacles. Scott Rudin, critiqué pour son comportement quand l'affaire a été révélée, s'est ensuite rétracté, avant de s'excuser auprès des théâtres, jusqu'à leur autoriser à reprendre la mise en scène de la version de Broadway de 2018. Harper Lee Estate, de son côté, s'est retrouvé impliquée dans l'affaire lorsque Christopher Sergel III, président de Dramatic Publishing Company et petit-fils de l'auteur de la première adaptation, a affirmé que le domaine Lee avait agi de concert avec Rudin pour empêcher ces productions locales de se faire.

En réaction à cette condamnation, les héritiers d'Harper Lee ont déposé une requête en annulation de la sentence arbitrale devant le tribunal fédéral de Chicago, selon Matthew H. Lembke, un avocat des héritiers, comme le rapporte le New York Times. Une partie de la décision de l'arbitre couvrait les dommages-intérêts, mais la majeure partie, plus de 2 millions $, consiste à rembourser les frais juridiques de Dramatic et d'autres frais pour poursuivre l'arbitrage.

En détail, l'arbitre a statué que les successeurs de l'auteure avaient « interféré de manière délictuelle avec les contrats entre Dramatic et plusieurs de ses titulaires de licence ». Il a également ordonné que Dramatic conserve « les droits exclusifs mondiaux sur les représentations de sa version de Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur » dans les théâtres locaux.

À LIRE: quand une juge cite Harper Lee pour sauver les oiseaux d'Amérique

Actuellement, si la version de Broadway est un succès commercial et critique, Rudin s'est retiré de la production active en mai dernier après avoir été accusé « d'intimidation » et « de mauvaise conduite » dans un cadre professionnel. En janvier, les nouveaux producteurs ont annoncé qu'ils clôtureront le spectacle à Broadway et rouvriront dans un plus petit théâtre après un retour sur scène suite à la fin de l'arbitrage judiciaire. Une tournée nord-américaine et une production londonienne devraient également débuter en mars.

Rappelons que le roman Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur a terminé premier d'un classement du New York Times, qui a tenté de déterminer, après vote des lecteurs, et à l'occasion du 125e anniversaire du supplément littéraire du grand quotidien new-yorkais, quel était le livre le plus important des 125 dernières années.

Crédits : el cajon yacht club (CC BY 2.0)