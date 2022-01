Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur, livre le plus important des 125 dernières années ?

« Nous commençons aujourd'hui la publication d'un supplément qui propose des critiques des nouveaux livres... et d'autres choses, en rapport avec l'actualité », indiquait le New York Times le samedi 10 octobre 1896 à propos de son nouveau supplément littéraire... En 1911, sa parution sera fixée au dimanche, et le Times n'a pas dérogé à cette règle depuis.

125 ans plus tard, le moment est venu de dresser un petit bilan, avec l'aide des lecteurs : alors, quels ouvrages ont été les plus marquants, et sont finalement restés à la postérité ? En octobre, le NYT avait lancé un appel aux propositions, recevant des milliers de propositions, allant des romans aux recueils de poésie, en passant par des Mémoires.

La rédaction a finalement réduit l'ensemble à 25 ouvrages, en choisissant les plus cités, avec deux conditions : un auteur ou une autrice ne pouvait y apparaitre qu'une seule fois, et un seul ouvrage d'une série.

La liste des 25 est la suivante :

1984, George Orwell, 1949 (traduit par Josée Kamoun, Folio)

All the Light We Cannot See, Anthony Doerr, 2014 (Toute la lumière que nous ne pouvons voir, traduit par Valérie Malfoy, Le Livre de Poche)

Beloved, Toni Morrison, 1987 (traduit par Hortense Chabrier et Sylviane Rué, Christian Bourgois)

Catch-22, Joseph Heller, 1961 (traduit par Brice Matthieussent, Le Livre de Poche)

The Catcher in the Rye, J.D. Salinger, 1951 (L'attrape-coeurs, traduit par Annie Saumont, Robert Laffont)

Charlotte’s Web, E.B. White, 1952 (Le Petit Monde de Charlotte, traduit par Catherine Chaine, L'école des loisirs)

A Confederacy of Dunces, John Kennedy Toole, 1980 (La conjuration des imbéciles, traduit par Jean-Pierre Carasso, 10/18)

The Fellowship of the Ring, J.R.R. Tolkien, 1954 (La fraternité de l'anneau, traduit par Daniel Lauzon, Folio Junior)

A Fine Balance, Rohinton Mistry, 1996 (paru au Canada en 1995) (L'équilibre du monde, traduit par Françoise Adelstain, Albin Michel)

A Gentleman in Moscow, Amor Towles, 2016 (Un gentleman à Moscou, traduit par Nathalie Cunnington, Le Livre de Poche)

Gone With the Wind, Margaret Mitchell, 1936 (Autant en emporte le vent, traduit par Josette Chicheportiche, Gallmeister)

The Grapes of Wrath, John Steinbeck, 1939 (Les raisins de la colère, traduit par Marcel Duhamel et Maurice Edgar Coindreau)

The Great Gatsby, F. Scott Fitzgerald, 1925 (Gatsby le Magnifique, traduit par Jacques Tournier, Le Livre de Poche)

The Handmaid’s Tale, de Margaret Atwood, 1986 (paru au Canada en 1985) (La Servante écarlate, traduit par Michèle Albaret-Maatsch, Robert Laffont)

Harry Potter and the Sorcerer’s Stone, J.K. Rowling, 1998 (paru au Royaume-Uni en 1997) (Harry Potter à l'école des sorciers, traduit par Jean-François Ménard, Gallimard Jeunesse)

Infinite Jest, David Foster Wallace, 1996 (L'infinie comédie, traduit par Francis Kerline, L'Olivier)

To Kill a Mockingbird, Harper Lee, 1960 (Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur, traduit par Isabelle Stoïanov, Le Livre de Poche)

A Little Life, Hanya Yanagihara, 2015 (Une vie comme les autres, traduit par Emmanuelle Ertel, Le Livre de Poche)

Lolita, Vladimir Nabokov, 1958 (paru en France en 1955) (traduit par Maurice Couturier, Folio)

Lonesome Dove, Larry McMurtry, 1985 (traduit par Richard Crevier, Gallmeister)

One Hundred Years of Solitude, Gabriel García Márquez, 1970 (paru en 1967 en version originale) (Cent ans de solitude, traduit par Claude et Carmen Durant, Seuil)

The Overstory, Richard Powers, 2018 (L'arbre-monde, traduit par Serge Chauvin, 10/18)

A Prayer for Owen Meany, John Irving, 1989 (Une prière pour Owen, traduit par Michel Lebrun, Points)

A Tree Grows in Brooklyn, Betty Smith, 1943 (Le lys de Brooklyn, traduit par Maurice Beerblock, 10/18)

Ulysses, James Joyce, 1922 (paru en feuilleton entre 1918 et 1920) (Ulysse, traduit sous la direction de Jacques Aubert, Folio)

Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur est donc sorti « vainqueur » de ce classement du New York Times, identifié, après vote des lecteurs, comme le livre le plus important des 125 dernières années.

Au-delà du plaisir de défendre son livre favori, le classement du NYT met en avant quelques ouvrages contemporains, offrant la perspective de découvertes. Et propose une rétrospective sur les avis des chroniqueurs du supplément, au moment de la sortie de chaque livre.

Ainsi l'avis sur The Great Gatsby, en 1925, était-il mitigé, jugeant le récit « étrange » : ce grand classique américain n'avait pas déplacé les foules au moment de sa parution. Catch-22, de Joseph Heller, n'avait pas convaincu l'auteur de la critique, qui relevait un manque de sensibilité. Margaret Atwood en prenait aussi pour son grade, au moment de la sortie de La servante écarlate, tout comme James Joyce, qui agace autant qu'il ravit avec Ulysse...

La plupart des titres du classement, toutefois, ont reçu un bon accueil du Times dès leur parution... On relève aussi quelques critiques signées par de grandes plumes, comme Alfred Kazin, Jay McInerney, W.H. Auden ou, tiens donc, Margaret Atwood...

La sélection du NYT est accessible à cette adresse.

Photographie : illustration, Kristin, CC BY 2.0