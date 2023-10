 Le livre crée un lien entre les êtres

Présent dans la promotion de l’été 2022, l’édile est en poste depuis 2003 — vingt années donc à la tête de la commune girondine, quand la manifestation Lire en Poche, elle, fête sa 19e édition. C’est devant l’espace de la librairie Mollat (Bordeaux), que la médaille fut épinglée dans une cérémonie sans fioritures.

Pour goûter à l’ambiance du festival, Rima Abdul-Malak et Berangère Couillard (ministre déléguée auprès de la Première ministre, chargée de l'Égalité entre les femmes et les hommes et de la Lutte contre les discriminations) auront assisté quelques instants à un spectacle — une représentation du Cid —, avant un passage dans l’espace Librairie jeunesse. Le trajet s’achevait par l'instant plus solennel...

En blanc : Rima Abdul Malak ; en vert : Bérangère Couillard ; au centre : Michel Labardin

On percevait un frémissement sur les deux étages du Théâtre des Quatre Saisons. D’autant qu’il s’agissait de la première venue de ministre à l’occasion de l’événement littéraire, qui se tiendra jusqu’au 8 octobre. : « Votre visite représente une reconnaissance non négligeable », assure le commissaire général, Lionel Destremau, aux représentantes du gouvernement.

Voir le poche en grand

« Il est rare de voir une cérémonie au cœur d’une bibliothèque, entourée d’ouvrages, mais en y réfléchissant bien, cela semble totalement naturel », assure la locataire de Valois. Venue pour honorer « un maire fervent défenseur de la culture », elle souligne l’importance de cette manifestation, « au rayonnement national », consacrée à « un véritable pilier économique de l’industrie du livre ».

De fait, les données de 2021 du Syndicat national de l’édition le démontrent : totalisant 121,4 millions d’exemplaires vendus (+ 12,8 % par rapport à 2020), le format poche réalisait 421,7 millions € du chiffre d’affaires total de l’édition – 3,078 milliards €. Mieux : un ouvrage de littérature sur deux vendu est un poche.

« Je tiens à exprimer ma profonde gratitude envers tous ceux qui contribuent à sa réussite : libraires, éditeurs et bien sûr, tous les amoureux de la lecture », poursuit la ministre. Et d’oublier au passage auteurs et bibliothécaires, mais après tout, ils étaient inclus dans la chaîne du livre, saluée. Or, « chaque maillon de cette chaîne joue un rôle crucial dans la promotion et la diffusion de la culture. Le livre de poche, avec sa simplicité et son accessibilité, a su conquérir le cœur de nombreux lecteurs et s’imposer comme un incontournable ».

Et de reprendre : « Si la lecture est une activité solitaire, il ne faut pas négliger ces moments collectifs, qui font de la littérature un art vivant. » D’autant que les exemples ne manquent pas de liens forts entretenus entre des personnages de fiction, ou même un certain Descartes, responsables d’une ville… et la littérature. « Vous êtes un personnage de roman, en somme, à vous tout seul », lance-t-elle à Michel Labardin.

Des livres qui nous lient

Véritable foisonnement durant les trois jours de manifestation, Lire en Poche embarque avec lui 11 librairies indépendantes qui accueilleront près de 28.000 visiteurs, rappellera Rima Abdul-Malak. « Vous avez du goût, en venant nous voir », répondra l’édile avec un sourire. « Cette médaille me met à l’honneur, mais honore toute une équipe, toute une ville et son engagement », notamment celui des 100 agents qui sont volontaires chaque année pour donner vie à l’événement.

Depuis 2005, Lire en Poche s’est imposé comme le projet politique — en ce sens que « plus que jamais, en temps de crise, la culture s’avère indispensable. C’est parce que cela ne sert à rien qu’elle est précieuse. » Et le maire d’ajouter : « Le livre est un lien qui se crée entre les personnes, autant qu’un élément fondamental de la civilisation. »

Au terme de ces échanges, Rima Abdul-Malak et Bérangère Couillard repartiront avec une sélection, opérée par les éditions Points, de différents ouvrages. Et ce message du maire : « Gardez une vision élevée de ce que nous sommes ensemble. » Le tout accompagné de quelques douceurs, « que l’on produit ici ». De quoi rassurer : les nourritures spirituelles dans le train du retour s’accompagneront de quelques plaisirs plus gastronomiques.

