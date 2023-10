Intrigantes intrigues, à Lire en Poche 2023 : ce curieux petit format

Organisé par la municipalité de Gradignan, une ville de la Métropole de Bordeaux, cet événement se déroule le second week-end d'octobre. Il prend place au sein du magnifique Parc de Mandavit. Mais ce n'est pas tout : le Théâtre des Quatre Saisons, la Médiathèque Jean-Vautrin et un ensemble de tentes érigées dans le parc participent également à l'événement.

De plus, grâce à des collaborations fructueuses, le salon s'étend à plusieurs villes avoisinantes, touchant ainsi divers établissements scolaires, culturels et sociaux.

Chaque édition de "Lire en Poche" attire environ 28 000 passionnés sur une durée de trois jours. On y compte 100 écrivains conviés annuellement, parmi lesquels une quinzaine proviennent de l'étranger et une trentaine sont spécialisés dans la littérature jeunesse. Pour les établissements scolaires, cela se traduit par plus de 100 interactions entre auteurs et élèves, impliquant près de 3 000 étudiants, allant de la maternelle au lycée.

Le salon ne serait pas complet sans ses 11 librairies indépendantes qui exposent l'ensemble des collections de poche sur une superficie de 1 500 m². Les visiteurs peuvent également profiter de trois jours de dialogues avec les auteurs, de petits déjeuners littéraires, de lectures, de performances artistiques, d'ateliers adaptés à tous les âges, d'expositions, de jeux et même de concerts.

Et le plus beau dans tout cela ? L'entrée est libre et toutes les activités sont gratuites. (Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 2.0)