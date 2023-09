Aux Deux Magots, “la littérature est éternelle

Le livre couronné cette année est un récit profond autour de la relation complexe entre Nietzsche et sa sœur, À ma sœur et unique, de Guy Boley (Grasset). Une histoire où la pensée du philosophe lui échappe, détournée par sa sœur et son beau-frère pour des desseins sombres et nauséabonds.

Je t'aime, je te hais

Cette relation, autrefois marquée par une adoration mutuelle, a basculé vers l’incompréhension et la détestation. Mais ce qui a séduit le jury, au-delà du sujet, c’est la manière unique dont l’auteur s’est emparé de cette histoire, avec un style lettré, familier et solennel à la fois.

« Ce n’était pas une évidence pour le jury », confie Étienne de Montety, président du jury, directeur du Figaro Littéraire et écrivain. « Il y avait trois autres ouvrages tout aussi captivants et soutenus. Chaque livre avait ses charmes et ses atouts. Par exemple, Humus (L'Observatoire), de Gaspard Koening, un titre très contemporain, démontre que même sans une histoire littéraire profonde, la contemporanéité a ses propres mérites. »

À LIRE - Guy Boley lauréat du Prix des Deux Magots 2023

Cependant, le livre sur Nietzsche a remporté l’adhésion de la majorité dès le premier tour. « C’est un ouvrage qui fait honneur à notre palmarès », déclare Montety. « Il reste fidèle à la tradition des Deux Magots, écrit par un auteur certes expérimenté, mais pas encore reconnu par les grands prix. Tout comme Serge Joncour par le passé, nous avons l’espoir que ce prix sera un tournant dans sa carrière littéraire. »

Étienne de Montety, Guy Boley et Catherine Mathivat, propriétaire du Café Les Deux Magots et © Ayka Lux

Une virtuosité stylistique

L’auteur, qui cite Queneau comme son écrivain de prédilection, a démontré une virtuosité stylistique remarquable. « Il y a une certaine filiation, peut-être involontaire, avec Queneau récompensé en 1933 », note Montety. « Mais ce qui ressort, c’est la liberté avec laquelle il a écrit ce livre. »

Le président du jury a également souligné la grande mobilisation pour faire de ce 90e anniversaire un événement inoubliable. « Nous avons consacré une journée entière à la célébration de la littérature à Saint-Germain, offrant ainsi un retentissement encore plus grand à ce prix. C’est un formidable soutien pour la littérature. »

Et pour l’avenir ? « Nous sommes prêts à recommencer l’année prochaine », sourit Montety. « Et rendez-vous pour le centenaire ! Les Deux Magots, ces deux sculptures emblématiques veillant sur nos délibérations, et dont les noms ont été donnés par nos fidèles clients, seront toujours au rendez-vous. Car la littérature, elle, est éternelle. »

Crédits photos : Etienne de Montety - ActuaLitté, CC BY SA 2.0

DOSSIER - Le prix des Deux Magots : 90 années à “défricher le talent”