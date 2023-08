Romans, nouveautés : les livres de Serge Joncour

Dans une maison isolée, au milieu d'une île, durant les jours les plus chauds de l'été, un étranger apparaît. Il s'appelle Boris et vient voir Philip, un camarade de ses années lycée. Mais Philip est absent. Il pourrait arriver demain ou peut-être après, c'est incertain. Avec son charme désarmant et sa confiance tranquille, Boris s'intègre aisément. Trop facilement, pourrait-on dire. Il devient rapidement l'invité modèle, captivant l'attention de tous.

Tout le monde, sauf André-Pierre, qui reste méfiant. Il est troublé par cet homme dont le bronzage respire les vacances. De plus, pourquoi Philip ne montre-t-il aucun signe de vie ? André-Pierre est inquiet, et cette chaleur écrasante n'arrange rien, exaltant les sens avant de troubler les esprits. L'océan, séduisant et profond, se trouve à quelques pas, et c'est par là que Philip devrait arriver.

Joncour déploie son récit avec minutie, jouant habilement avec les tensions et les moments de répit. On sent l'ombre de Highsmith et l'espièglerie de Chabrol flotter autour.