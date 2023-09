Une rétrospective autour de l'oeuvre du dessinateur Willem à Lyon

Né en 1941 aux Pays-Bas et résidant en France depuis 1968, Bernhard Willem Holtrop, plus connu sous le nom de Willem, est l'un des dessinateurs emblématiques de Hara-Kiri et Charlie Hebdo. Il a également marqué le journalisme français avec sa collaboration de 40 ans au journal Libération.

Spécialisé dans le dessin de presse d'attaque, il est l'un des commentateurs visuels les plus percutants de notre temps, scrutant constamment l'actualité politique, tant française qu'internationale, ainsi que les mouvements sociaux, les conflits et les changements historiques. Toujours en activité, Willem est aujourd'hui non seulement dessinateur de presse mais aussi chroniqueur, reporter de fond et auteur de bandes dessinées.

Explorer son œuvre offre l'opportunité de rendre hommage à un artiste polyvalent et de comprendre l'importance et l'influence de la satire visuelle en France depuis la fin des années 1960. Son travail sert aussi de référence pour l'histoire de la production graphique moderne, de l'alternatif à l'underground, alors que Willem et la génération d'artistes à laquelle il appartient continuent d'inspirer de nombreux dessinateurs actuels.

Willem, Je me suis installé dans ta tête pour t'aider à éviter de faire des bêtises, vers 2015, Encre de Chine, Bibliothèque nationale de France, Paris.

Plus de 200 dessins originaux provenant du fonds de la BnF (sur les environ 20.000 qu'elle détient), auquel la bibliothèque municipale de Lyon ajoutera divers documents provenant de ses propres collections, seront exposés pour mettre en lumière un artiste dont l'œuvre est à la fois abondante, multiforme et audacieuse.

La mise en scène de l'exposition mettra en avant la riche diversité des travaux de l'artiste à travers plusieurs axes thématiques : l'actualité internationale et politique française depuis les années 1960 jusqu'à aujourd'hui, les carnets de voyage, les analyses historiques et esthétiques, la bande dessinée, ainsi que le talent graphique et les aspects plus personnels de son travail. De plus, l'exposition consacrera un espace spécifique aux dessins les plus audacieux et provocateurs de cet artiste.

L'occasion de découvrir ou redécouvrir l'œuvre de Willem. Elle qui invite à une réflexion sur les différentes facettes de la liberté d'expression, sur l'importance de l'information et de la création, ainsi que sur le rôle de l'humour et du rire dans nos cultures. Elle qui nous pousse également à examiner nos propres normes en matière de morale, de comportement et d'esthétique.

crédits photo : Portrait de Willem, 2023, François Forcadell