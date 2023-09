Posy Simmonds exposée à la bibliothèque du Centre Pompidou

Élaborée en étroite collaboration avec l’artiste, cette rétrospective, composée de cinq parties thématiques, rassemble près de 130 pièces originales, dessins inédits, croquis et esquisses, carnets commentés par l’artiste et extraits de films.

Elle rend hommage à la richesse et à la diversité de sa carrière, du dessin de presse aux romans graphiques en passant par les albums pour la jeunesse. Les visiteurs pourront y découvrir un large aperçu de son œuvre. D’abord ses débuts, ses dessins d’enfance et travaux d’étudiante, ainsi que ses influences littéraires, son travail de dessinatrice de presse au Guardian, le prestigieux quotidien britannique où, depuis plusieurs décennies, Posy Simmonds croque la société cultivée anglaise avec humour. Puis ses œuvres pour la jeunesse, contes modernes et insolents.

Au cœur de l’exposition, ses romans graphiques – dont elle est considérée comme une précurseuse du genre – qui l’ont fait connaître au grand public, Gemma Bovery (1999), Tamara Drewe (2007) et Cassandra Darke (2018). Et enfin un épilogue consacré à ses nombreux dessins sur le monde littéraire et de l’édition, à ses travaux plus récents et à ses dessins en lien avec la France.

Le public retrouvera dans ses œuvres le don d’observation, le sens du détail, le regard caustique sur les

mœurs et le monde contemporain, et le goût pour la littérature de Posy Simmonds qui, comme elle le dit elle-même, « aime autant écrire que dessiner ».

Cette rétrospective sera située dans les espaces de la bibliothèque, un lieu pertinent et important pour celle qui brouille subtilement les frontières entre littérature et dessin. Elle sera accompagnée d’une programmation associée (rencontres, ateliers, visites...).

Pour accompagner l’exposition, un livre-catalogue sortira le 11 octobre aux éditions Denoël Graphic.

Cet ouvrage hybride, TRUE LOVE, une romance graphique (du nom du récit de 48 planches

dessinées pour The Guardian en 1981, 20 ans avant Gemma Bovery) sera composé de trois parties :

• Les textes de l’exposition illustrés des plus belles pièces sorties des cartons de l’artiste, rédigés

par Paul Gravett, co-commissaire de l’exposition et spécialiste de l’œuvre Posy Simmonds ;

• Des dessins inédits, dont le fameux True Love, mais aussi des histoires inédites en France, entre chroniques dessinées pour The Observer ou Harper’s, short-stories satiriques en couleurs ;

• Une interview au long cours de Posy Simmonds par la journaliste Anne-Claire Norot, spécialiste

de bande dessinée et grande connaisseuse du travail de l’artiste, abordant les différentes étapes de

son parcours, ses choix, ses engagements et ses combats notamment pour faire entrer les femmes

dans le monde patriarcal de la presse britannique.

Crédits photo : Hervé Véronèse