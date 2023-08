La rentrée des classes se prépare avec Bescherelle et Larousse

Tout comme la 31e semaine, trois autrices sont en tête des ventes : Virginie Grimaldi avec Il nous restera ça (10.407 exemplaires), et Maud Ventura et son Mon mari (9322 ex.), occupent les deux premières places du classement. Elles sont suivies de Maud Ankaoua avec Kilomètre Zéro (8823 ex.) à la 3e place, qui remplace ainsi Colleen Hoover, désormais à la 4e places pour son roman Jamais plus (trad. Pauline Vidal).

Dans le top 10, on peut également citer une belle 6e place pour Mélissa Da Costa pour La faiseuse d'étoiles (6906 ex.). Et preuve que la rentrée scolaire n'est pas très loin, le Bescherelle, la conjugaison pour tous (Hatier) monte en 7e position du classement (+16).

Les dictionnaires ont également un beau succès : Le Larousse de poche gagne 23 places (17e), avec 4904 ventes, quand le Robert junior pour les 7/11 ans grimpe à la 36e (+51), avec 3452 ex. vendus.

Cette liste, qui peut être imprimée en utilisant l'option "Imprimante" dans la barre de partage ci-dessus ou téléchargée en PDF, offre la possibilité d'évaluer ses inventaires et les tendances du marché. Le code-barre, opérable directement sur l'écran, simplifie l'opération de commande si nécessaire. Effectivement, la technologie est bien conçue.

Crédits photo : hulkiokantabak/unsplash