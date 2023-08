Pas de copyright pour les “oeuvres” de l'intelligence artificielle

Un texte, une image, un son ou une vidéo générés par un outil d'intelligence artificielle peuvent-ils être protégés par le droit d'auteur américain ? Cette question simple préoccupe depuis plusieurs mois des juristes, juges et instances, outre-Atlantique : un outil doit-il être reconnu comme l'auteur ou le coauteur d'une œuvre, aux côtés de l'humain qui lui a donné des instructions pour y parvenir ?

Le Copyright Office, instance chargée d'attribuer les droits de propriété intellectuelle, avait formulé sa réponse en février dernier, soulignant que le copyright ne pouvait s'appliquer qu'au fruit « d'une création humaine ». Pour l'institution rattachée à la Bibliothèque du Congrès, les instructions (« prompts ») fournies à l'IA générative ne relèvent pas de cette dernière catégorie, car le donneur d'ordre ne peut pas « prédire ce que [l'outil] créé ».

Distinguer l'humain de la machine

La juge fédérale Beryl Howell a suivi l'analyse du Copyright Office pour trancher un litige qui opposait ce dernier à l'ingénieur Stephen Thaler, qui revendiquait les droits d'auteur d'une photographie qu'il avait modifiée et générée à l'aide d'un outil d'intelligence artificielle de sa conception, nommé DABUS ou Creativity Machine par son créateur, âgé de 76 ans.

« L'acte de création humain — et la meilleure manière d'encourager les individus à investir du temps dans cet acte, faisant ainsi progresser la science et les arts — est au cœur de la doctrine du copyright américain depuis sa naissance. Les entités non-humaines n'ont pas besoin de cette incitation que représentent les droits exclusifs sur une création, et le copyright n'a pas été pensé pour elles », argumente la juge, d'après Rolling Stone.

Le fait que Thaler soit aussi le créateur du programme utilisé n'a pas eu d'incidence sur l'approche légale de la question. Dans le cas contraire, les sociétés et développeurs derrière des outils populaires comme ChatGPT ou Midjourney auraient à leur tour pu revendiquer des droits d'auteur sur les « œuvres » générées à l'aide de ces programmes.

Ryan Abbott, avocat de Stephen Thaler, indiqué qu'un un pourvoi en appel était en préparation : « Selon notre analyse, la loi sur le copyright est claire : elle doit servir le public américain, et ce public profite d'une incitation à la génération et à la dissémination des œuvres, peu importe la manière dont ces dernières sont réalisées. »

D'autres questions en suspens

Le jugement rendu ce 18 août ne marque pas la fin des questionnements légaux autour du copyright et de la création assistée par les intelligences artificielles génératives. En effet, plusieurs de ces outils pourraient avoir été conçus grâce à l'exploitation massive non autorisée d'œuvres protégées par le droit d'auteur américain, comme l'affirment plusieurs plaintes contre OpenAI, société derrière le très médiatique ChatGPT, et Meta (Facebook, entre autres) et son IA, LLaMA.

Ces procédures, ouvertes par 5 auteurs de l'écrit, sont en cours de traitement et scrutées par différents métiers, notamment les scénaristes américains, en grève depuis le début du mois de mai dernier pour obtenir de meilleures conditions de travail. Parmi leurs revendications, un encadrement plus strict de l'utilisation des intelligences artificielles génératives dans le cadre de la conception des scénarios et autres travaux liés à l'industrie audiovisuelle.

À LIRE - Sur Amazon, des IA usurpent l'identité des auteurs

L'Authors Guild, organisation représentant les écrivains américains, a publié en juillet 2023 une lettre ouverte, cosignée par plus de 10.000 auteurs, pour inciter les sociétés travaillant dans le secteur des IA à prendre un certain nombre d'engagements. Parmi ces derniers, obtenir l'accord explicite des auteurs pour l'usage de leurs œuvres par une IA et verser une compensation adéquate, mais aussi les rémunérer lorsqu'un de ces outils imite leur style.

Photographie : illustration, Craig Moe, CC BY-NC 2.0