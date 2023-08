Sur Amazon, des IA usurpent l'identité des auteurs

Un robot prend l'identité d'un auteur ou d'une autrice, pour poursuivre son œuvre sans son accord... Ce n'est pas vraiment du Philip K. Dick, mais une possibilité très contemporaine. Sur son site personnel, l'autrice américaine Jane Friedman, qui s'est spécialisée dans les conseils éditoriaux et autres analyses du monde du livre, titre : « Je préfère que mes livres soient piratés plutôt que subir ça. »

Une entrée en matière qui annonce la couleur, puisque Friedman explique ensuite que plusieurs ouvrages, en vente sur Amazon, sont signés de son nom. Or, cette prose, elle ne l'a jamais écrite : d'après elle, « des arnaqueurs les ont générés à l'aide de l'intelligence artificielle ».

Une volonté de nuire

Jane Friedman a déjà publié une dizaine de titres, et multiplie les interventions sur son site personnel, autour de ses sujets favoris : l'écriture, les auteurs et le monde de l'édition. Pour elle, qui s'est notamment spécialisée sur les questions relatives à l'autopublication, la mésaventure qu'elle vit représente une menace « sérieuse » pour l'industrie de l'édition.

Elle a récemment découvert, vendus sur Amazon, plusieurs titres signés avec son nom, sur les thématiques qu'elle affectionne : Your Guide to Writing a Bestseller eBook on Amazon (Guide pour écrire un livre numérique à succès sur Amazon), Publishing Power: Navigating Amazon's Kindle Direct Publishing (Le pouvoir de l'édition : connaitre Kindle Direct Publishing) ou encore Promote to Prosper : Strategies to Skyrocket Your eBook Sales on Amazon (Promouvoir pour vendre : les stratégies pour exploser les ventes de livres sur Amazon).

Problème : aucun de ces livres n'a été écrit par ses soins. Et, pire encore, les textes en eux-mêmes ne veulent pas dire grand-chose. Générés par des IA, elles-mêmes guidées par des individus malintentionnés, leur seul intérêt est de conduire des lecteurs à réaliser des achats, pensant retrouver les idées et le style de Friedman. « La personne derrière ces livres cherche bien sûr à profiter d'auteurs qui ont confiance en mes travaux et seraient amenés à croire que je les ai écrits », résume Friedman.

Quels recours ?

Assez logiquement, Jane Friedman se tourne vers Amazon pour tenter de faire retirer de la vente les différents ouvrages qui lui sont faussement attribués. Qui plus est, son profil d'autrice sur le réseau social Goodreads (qui appartient également à Amazon) présente lui aussi les livres...

« Je sais à quoi m'attendre concernant Amazon et Goodreads », souligne Friedman, en référence à des mésaventures passées. Mais la réponse du groupe la laisse coite : « Merci de nous fournir des numéros de dépôt des marques relatives à votre demande. » Or, Jane Friedman n'a pas enregistré son propre nom auprès de l'USPTO, équivalent américain de l'Institut national de la propriété industrielle...

Après la publication d'un article sur son site personnel, et un peu de battage médiatique, la firme a finalement retiré les ouvrages pointés du doigt — les pages en cache permettent encore de retrouver les références. Les équipes de Goodreads se sont montrées plus réactives, remarque l'autrice.

Capture d'écran des ouvrages vendus sous le nom de Jane Friedman

D'après Friedman, ces cas d'usurpations d'identités risquent de se multiplier : une autrice lui aurait indiqué avoir signalé 29 ouvrages à Amazon, sur une même semaine. « Avec la vague de contenus générés par l'intelligence artificielle publiés sur Amazon, parfois attribués d'une manière trompeuse ou frauduleuse à des auteurs, comment imaginer que les auteurs passent du temps, chaque semaine, à faire la chasse à ce genre de livres pour le reste de leurs vies ? », s'interroge Friedman.

Elle réclame à Amazon et Goodreads des moyens sécurisés de contrôler l'identité d'un auteur et, pour les écrivains, des recours simples, efficaces et rapides pour faire disparaitre des titres abusifs.

De futurs garde-fous

Jane Friedman n'était pas totalement démunie : sur le réseau social X, l'Authors Guild, organisation américaine de défense des auteurs, s'est manifestée. « Puisque vous êtes membre de l'Authors Guild, nous pouvons intervenir en votre nom, nous avons contacté les responsables [d'Amazon] pour indiquer que ces œuvres sont une tentative de détournement de votre marque et doivent être retirées de la vente, puisqu'elles contreviennent au Lanham Act. »

Cette loi Lanham, en vigueur depuis 1947 outre-Atlantique, concerne les actes relevant de la contrefaçon et, d'après l'analyse de l'Authors Guild, peut tout à fait s'appliquer à la « contrefaçon » d'un auteur et de son nom.

Les ouvrages des faussaires retirés, quelles sont les pistes pour assurer la protection des auteurs ? Aux États-Unis comme au sein de l'Union européenne, des dispositions législatives concernant les usages des IA sont en cours. La seconde est un peu plus avancée dans le processus, puisque des négociations en trilogue — entre le Parlement, le Conseil de l'Union européenne et la Commission — autour de l'AI Act ont démarré.

Outre-Atlantique, néanmoins, le président Joe Biden a récemment négocié des engagements de plusieurs entreprises à l'origine d'outils basés sur l'intelligence artificielle. Dont l'intégration de filigranes aux productions générées, afin de distinguer facilement l'œuvre d'une IA de celle d'un humain. Bien sûr, dans le cas d'un texte, cette solution technique est bien moins évidente à mettre en œuvre, puisque les écrits s’avèrent plus aisément modifiables — dans une certaine mesure — qu'une image ou une vidéo.

Au-delà de ces engagements, sanctions pécuniaires et judiciaires, inscrites dans la loi, resteront probablement la meilleure manière de ralentir la vente frauduleuse de textes générés. Tout en se gardant bien de limiter la liberté d'expression et le droit de parodie, qui protègent l'exercice du pastiche littéraire...

