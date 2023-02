États-Unis : la création d'une IA ne peut pas bénéficier du copyright

En septembre 2022, Kris Kashtanova, photographe new-yorkaise née en 1985, se félicitait d'une validation de sa demande de copyright sur Zarya of the Dawn. Quelques mois plus tôt, cette bande dessinée de 18 pages avait été mise en ligne, accessible gratuitement sur le site AI Comic Books.

Zarya of the Dawn suit un personnage non binaire, Zarya, dont les traits rappellent ceux de l'actrice Zendaya. Elle évolue dans des paysages post-apocalyptiques, en tentant de faire face à ses propres émotions. Si les textes sont signés par Kashtanova, les dessins sont entièrement générés par le programme d'intelligence artificielle Midjourney.

L'assistance de l'IA

Le 15 septembre 2022, Kashtanova reçoit la confirmation de l'enregistrement de Zarya of the Dawn dans les registres du Copyright Office. Elle est considérée comme la titulaire des droits sur le titre, ses textes et ses dessins.

L'autrice et son avocat expliquaient que la création avait été « assistée » par l'intelligence artificielle, mais que l'écriture du scénario, les choix de mise en scène et la mise en page de l'ensemble découlaient de la seule volonté humaine de Kris Kashtanova.

Quelques semaines après cette validation, le Copyright Office annonce une réouverture du dossier : en effet, au moment de sa demande, Kashtanova n'a pas précisé l'implication de Midjourney dans la création de Zarya of the Dawn. Ce nouvel examen se justifie aussi par un litige en cours entre l'institution américaine et l'ingénieur Stephen Thaler : en 2019, ce dernier s'était vu refuser le copyright sur une photographie cocréée avec le système d'intelligence artificielle DABUS.

Midjourney n'est pas un auteur

Dans un courrier daté du 21 février dernier, le Copyright Office revient bel et bien sur le certificat en date du 15 septembre 2022. « Nous sommes parvenus à la conclusion que Mme Kashtanova est l'autrice des textes de l'œuvre, mais aussi de la sélection, coordination et de l'organisation des éléments écrits et visuels de l'œuvre. »

En somme, le Copyright Office valide les arguments avancés par l'autrice et son avocat, Van Lindberg. Toutefois, ajoute l'institution, « les images de l'œuvre générées par la technologie Midjourney ne sont pas le fruit d'une création humaine ». En conséquence, le certificat original est annulé, remplacé par un document qui reconnait le copyright, cette fois, uniquement sur les textes, l'organisation et la mise en page de la BD.

Les illustrations produites par Midjourney pour Zarya of the Dawn deviendrait donc, de manière individuelle, réutilisables, car non couvertes par le copyright.

Indispensable humain

Pour justifier sa décision, le Copyright Office cite la jurisprudence, notamment une action en justice surréaliste remontant à 1997. Le Livre d'Urantia, censé avoir été écrit par « des créatures spirituelles non humaines », ne pouvait être protégé par le droit d'auteur uniquement si « une sélection humaine et une organisation des révélations » avaient eu lieu, soulignait alors la justice.

Ce point juridique de l'intervention humaine vient aussi justifier la réévaluation du cas Zarya of the Dawn par le Copyright Office. Toutefois, ce dernier n'est sans doute pas sorti d'affaire : si Midjourney génère des images, il s'appuie pour ce faire sur des « prompts », des directives. En quelque sorte, Kris Kashtanova a guidé la production des images par Midjourney.

Se félicitant de la reconnaissance partielle du copyright sur la BD, l'artiste a, sans surprise, précisé que ses avocats « évaluent les suites possibles pour expliquer au Copyright Office que chaque image produite par Midjourney est l'expression directe de ma créativité, et qu'elles peuvent donc être couvertes par le copyright ».

Du texte à l'image

L'institution américaine, dans sa lettre, règle toutefois son cas aux « prompts », en rappelant le fonctionnement de Midjourney. Le texte court soumis à l'application génère quatre images différentes : l'utilisateur peut ensuite en « améliorer » en lui appliquant un nouveau texte court, et ainsi de suite.

Capture d'écran de l'application Midjourney, fournie par le Copyright Office

« Le processus par lequel un usager de Midjourney obtient une image satisfaisante n'est pas le même que celui mis en œuvre par un artiste humain, un auteur ou un photographe. [...] Si des textes supplémentaires appliqués à une image peuvent influer sur les images suivantes, le processus n'est pas contrôlé par l'utilisateur, car il n'est pas possible de prédire ce que Midjourney créé. »

À LIRE: IA : les auteurs inquiets du “détournement” des oeuvres

L'absence de contrôle sur les créations est donc au cœur de l'argumentaire de l'institution américaine.

Max Sills, avocat général de Midjourney, s'en est mêlé en affirmant que le Copyright Office énonçait « clairement que si un artiste exerce un contrôle créatif sur un outil de création d'images comme Midjourney, le contenu produit peut être protégé ».

L'affaire est donc loin d'être conclue : une Cour de Washington doit prochainement trancher dans l'affaire opposant le Copyright Office à l'ingénieur Stephen Thaler, ce qui marquera une nouvelle étape dans la reconnaissance — ou non — des œuvres cocréées par des intelligences artificielles.

Photographie : illustration, Tony Delgrosso, CC BY-SA 2.0