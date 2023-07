Intelligence artificielle : plus de 10 000 auteurs réclament justice

Après la disruption, la contestation ? Aux États-Unis comme en Europe, des auteurs critiquent le développement incontrôlé des technologies basées sur l'intelligence artificielle et l'usage sans contrepartie des œuvres protégées par le droit d'auteur.

De l'autre côté de l'Atlantique, ce mouvement s'est d'ores et déjà décliné en plusieurs plaintes, portées contre OpenAI, à l'origine du très médiatique ChatGPT, et Meta, la société derrière Facebook et l'outil d'IA LLaMA. Les plaignants, dans les deux cas, dénoncent une exploitation non autorisée et sans compensation de leurs œuvres, afin d'« entrainer » les programmes.

Le copyright piétiné ?

Déposées le 28 juin et le 7 juillet en Californie, les plaintes impliquent à elles deux 5 auteurs, mais pourraient accueillir d'autres plaignants qui s'estimeraient eux aussi lésés par les intelligences artificielles et leur développement.

Pour mettre au point ces outils, les concepteurs s'appuient sur l'apprentissage automatique : celui-ci permet de faire examiner au programme informatique une énorme quantité de textes, pour l'entrainer à repérer et traiter les informations. Ces écrits, d'origines et d'époques diverses, servent aussi à définir, petit à petit, le « style » de l'agent conversationnel ou l'IA générative.

Les deux plaintes américaines visent cette étape de la création des intelligences artificielles. Les auteurs à l'origine des procédures indiquent que leurs textes ont été utilisés par les entreprises derrière les outils sans leur consentement, sans aucune compensation et sans mention des sources. Par ailleurs, les plaignants assurent que les sociétés se sont servis dans des répertoires illicites d'œuvres, dont la plateforme pirate Z-Library, pour récupérer cette importante quantité de documents.

Un cabinet d'avocats spécialisé, LLM Litigation, se retrouve derrière ces deux actions en justice, qui ne seront sans doute pas les dernières...

Le consentement et la compensation

À l'aide d'une lettre ouverte publiée par l'Authors Guild, organisation américaine d'auteurs, plus de 10.000 membres des professions de l'écrit appellent les PDG de plusieurs entreprises du secteur de l'intelligence artificielle à s'engager « à obtenir le consentement, à créditer et à rémunérer équitablement les auteurs pour l'utilisation d'écrits protégés par le droit d'auteur à des fins d'entrainement de l'intelligence artificielle ».

De grands noms se retrouvent au sein de la liste des signataires, comme Dan Brown, James Patterson, Jennifer Egan, Suzanne Collins, Margaret Atwood, Jonathan Franzen, Roxane Gay, Celeste Ng, Louise Erdrich, Viet Thanh Nguyen ou encore George Saunders.

La missive s'adresse à plusieurs entreprises phares, dont OpenAI (concepteur de ChatGPT), Alphabet (maison-mère de Google), Meta (celle de Facebook), Stability AI (derrière Stable Diffusion), IBM et Microsoft.

Trois points sont mis en avant par les cosignataires : l'accord explicite des auteurs pour l'usage de leurs œuvres, le versement d'une compensation au titre de l'entrainement des IA, d'une part, mais aussi de la création automatique elle-même. Cette dernière pourrait ainsi rémunérer les ayants droit lorsqu'une requête porte sur l'écriture d'un texte « à la manière de » tel ou tel auteur.

Les productions des IA seront toujours des œuvres dérivées. Les IA réécrivent ce qu'elles emmagasinent, à savoir le travail d'auteurs humains. Ce n'est que justice que ces auteurs soient rémunérés pour avoir « nourri » l'intelligence artificielle et pour participer, encore aujourd'hui, à son évolution. – Maya Shanbhag Lang, présidente de l'Authors Guild

L'Authors Guild, dans un communiqué, rappelle la précarité grandissante des auteurs de l'écrit, dont les revenus auraient diminué « de 40 % » sur la dernière décennie ou presque, selon un sondage de l'organisation auprès de 5700 membres de la profession.

En mai dernier, Sam Altman, PDG d'OpenAI, a laissé entendre que sa société travaillerait à un système permettant de rémunérer les créateurs dès lors qu'une intelligence artificielle « s'appuie sur [leur] style », selon ses propres termes. Mais la mise en place d'une compensation systématique ne semble pas vraiment la préoccupation principale des sociétés conceptrices d'IA...

Quelle sécurité pour les auteurs ?

Ce vendredi 21 juillet, Joe Biden a annoncé qu'Amazon, Google, Meta, Microsoft et d'autres sociétés américaines à l'origine de technologies basées sur l'intelligence artificielle s'étaient engagées à respecter des « garde-fous » proposés par la Maison-Blanche.

D'après l'Associated Press, un certain nombre de ces précautions à suivre s'appliquerait à la cybersécurité, mais aussi aux droits humains, afin d'éviter les discriminations et autres biais. Selon l'agence, les sociétés produisant des IA génératives d'images ou de fichiers audio auraient consenti à intégrer des filigranes aux productions, pour faciliter la distinction entre une œuvre générée et une œuvre originale.

Le droit américain doit encore s'adapter à ces nouvelles technologies. Si le Copyright Office a indiqué récemment qu'une intelligence artificielle générative ne pouvait pas être considérée comme un auteur, l'exploitation des œuvres par ces outils pourrait relever du fair use — une exception au copyright, en somme.

Cet argument, déployé par les sociétés, pourrait s'effondrer plus vite que prévu : en mai dernier, la Cour suprême jugeait qu'une œuvre d'Andy Warhol, réalisée d'après une photographie de Prince par Lynn Goldsmith, relevait de la violation du copyright. Difficile, dans ces conditions, d'imaginer qu'une intelligence artificielle puisse convaincre l'ultime tribunal américain...

Au sein de l'Union européenne, la position des auteurs est plus complexe, depuis l'application d'une exception au droit d'auteur au titre de la fouille de texte et de données, qui prévoit seulement un droit d'opposition, mais aucun mécanisme de compensation. En juin dernier, le Parlement européen a adopté son European AI Act, actuellement négocié en trilogue.

À LIRE - IA et droit d'auteur : le Parlement européen instaure quelques règles

Mais celui-ci imposerait uniquement la publication d'« un résumé suffisamment détaillé de l’utilisation des données d’entraînement protégées par la législation sur le droit d’auteur » ainsi qu'une information « appropriée, claire, visible » permettant de distinguer contenu généré et contenu original. Les organisations d'auteurs, mais aussi d'éditeurs, s'étaient déclarées peu satisfaites de ces propositions.

Photographie : illustration, Duncan Rawlinson - Duncan.co, CC BY-NC 2.0