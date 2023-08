Ouragans tropicaux, “une réflexion sur l’éthique des Cubains

Il est l’auteur, entre autres, de la tétralogie Les Quatre Saisons, publiée dans quinze pays, de L’Homme qui aimait les chiens (2011), Hérétiques (2014) et Poussière dans le vent (2021). Il fait partie des grands noms de la littérature mondiale.

Ourangans tropicaux est la dixième aventure de votre enquêteur Mario Conde. Est-il toujours votre double littéraire, le représentant de votre génération ? Comment votre relation avec lui a-t-elle évolué depuis que vous l’avez créé ?

Leonardo Padura : Mario Conde m’a accompagné de manière très satisfaisante depuis plus de trois décennies et dix romans déjà. Il a commencé comme enquêteur de police de trente-cinq ans dans Passé parfait (1991) et est désormais un homme du « quatrième âge », de soixante-deux ans, en 2016, moment où se déroule ce dernier roman.

Pendant tout ce temps, Conde a été, mon double je ne sais pas, mais en tout cas mon point de vue générationnel et sensible pour regarder et refléter la réalité cubaine de ces dernières années. Cela m’a aidé à être témoin et, d’une certaine manière, juge de ces temps, pour mener à bien le projet que nous nous sommes imposé : créer une chronique intime, possible et dramatique de la vie cubaine contemporaine.

Et nous continuons à le faire dans Ouragans tropicaux car, même si c’est en apparence un roman noir, il s’agit en réalité d’une réflexion sur l’éthique des Cubains et sur les destins historiques réalisés, ou pas, de la société cubaine.

La partie policière du roman, assez mouvementée et même un peu sordide, contribue énormément à aiguiser l’intérêt du lecteur, mais en contrepartie il aura aussi une perception de ce qu’a été et est aujourd’hui Cuba… et c’est pour cela que j’ai voulu croiser deux moments historiques dans ce livre.

Pourquoi faites-vous ce parallèle entre ces deux moments historiques, 1910 et 2016 ? Qu’ont en commun ces deux périodes ?

Leonardo Padura : J’aime beaucoup me mouvoir dans l’Histoire. On peut illuminer le présent, mieux le comprendre si on utilise l’Histoire comme un miroir. Et ces deux époques, le début du XXe et du XXIe siècle, ont beaucoup de connexions, parmi lesquelles la grande effervescence que La Havane a vécue à ces moments-là.

Les « ouragans tropicaux » qui sont arrivés ont suscité des changements, et puis ils sont repartis pour disparaître dans la mer et l’oubli. Dans la première période, c’était la comète de Halley et le personnage historique d’Alberto Yarini et sa lutte avec les proxénètes français pour le contrôle du très rentable commerce de la prostitution.

Dans la deuxième, la visite du président Obama à Cuba, le dégel que cela a provoqué, les espoirs de jours meilleurs que ce moment a créés et qui, finalement, peu de temps après, n’ont été que ça, un ouragan qui est passé et a disparu…

Ces deux époques sont le reflet de la même chose : les espérances cubaines de se retrouver à un meilleur endroit, puis leur non-réalisation. Et j’ai aussi choisi ces deux périodes parce qu’il y a des choses très intéressantes, violentes en elles qui, je crois, vont intéresser le lecteur.

