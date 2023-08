La miséricorde s'oppose à la vengeance, qui conduit à la violence

Lídia Jorge est née dans l’Algarve et vit à Lisbonne. Elle est l’auteure de nombreux romans traduits dans une douzaine de pays, en particulier Le Rivage des murmures, Le Vent qui siffle dans les grues et Les Mémorables, tous publiés aux Éditions Métailié.

Elle a reçu tous les grands prix littéraires des pays lusophones ainsi que le prix FIL de littérature en langues romanes 2020 pour l’ensemble de son oeuvre.

Une dame âgée consigne ses ultimes moments en maison de retraite, et ce qu'elle présente est un mélange impressionnant de vitalité, d'humour, d'indignation, de bienveillance envers les autres et de croyance en la vie. Elle intègre à son récit l'éclat des existences croisées dans un petit milieu, devenant un témoignage de la condition humaine. – Misericordia de Lídia Jorge

ActuaLitté : Comment avez-vous réussi à faire du journal parlé d’une vieille dame dans une maison de retraite un hymne à la vie ?

Lídia Jorge : Je n’ai fait que suivre les pas d’un personnage qui avait gardé une mémoire intacte, une imagination fertile, cultivé son intérêt pour la connaissance, et a aimé la vie jusqu’au bout en dialoguant avec la mort comme avec un adversaire légitime.

De plus, elle s’intéressait à l’histoire des autres et l’intégrait dans sa propre existence. Elle le faisait sans théorie, juste par goût et par tempérament. Le modèle réel dont part le personnage qui porte ce récit n’a presque pas nécessité de transfiguration. C’est pourquoi ce livre occupe une place très particulière parmi mes livres.

Comment avez-vous écrit ce livre, à partir de quels documents ? Quel type de matériel vous a laissé votre mère ?

Lídia Jorge : Ce livre a été écrit à partir de la mémoire de la dernière année de sa vie, de ses sentiments partagés à voix haute et du journal qu’elle a laissé. Mais je n’ai trouvé la façon d’écrire ce gros livre que lorsque, deux mois après sa mort, on m’a remis les objets qu’elle portait sur elle quand la pandémie l’a emportée – des boucles d’oreilles, une bague, un collier de perles et un petit sac de toile contenant quelques feuilles blanches minuscules avec un morceau de crayon.

Ces derniers objets qu’elle avait gardés sur elle jusqu’à la fin me sont apparus comme une synthèse de sa vie, un désir permanent d’embellissement du corps et du monde, et la volonté de laisser la mémoire de son imagination pour témoigner qu’elle avait existé sur la Terre. Ces objets m’ont offert la structure même du livre et l’énergie de l’écrire.

Pourquoi avoir choisi ce titre à connotation religieuse ?

Lídia Jorge : Je n’aurais jamais pensé écrire un livre avec ce titre, Misericórdia. C’est ma mère qui, à plusieurs reprises, me l’a demandé sans que j’y fasse vraiment attention. Cependant, la dernière fois qu’elle me l’a dit, elle m’a expliqué qu’elle le faisait parce qu’elle trouvait que je devais écrire un livre qui attire l’attention sur la compassion qui devrait exister pour ceux qui ne peuvent plus prendre en main leur vie et ont besoin de l’aide des autres.

Il ne s’agissait donc pas d’une connotation religieuse, juste humaine. De plus, la miséricorde correspond à une attitude de respect supérieur pour la dignité des autres, sentiment primordial qui soutient la notion même de justice.

Le sentiment de miséricorde se situe à l’opposé de la vengeance qui conduit à la violence. C’est une erreur de penser que ce concept a été capté par la religion. Je veux cependant ajouter que je n’ai pas prétendu, avec ce livre, écrire un texte de conseil comportemental sur le triomphe du bien sur le mal, ou quelque chose de ce genre.

Je n’ai cherché, en respectant le personnage principal de ce récit, qu’à me plonger dans l’intimité des fragiles qui, malgré leur faiblesse, gardent la pleine fulgurance de la vie et réclament pour eux-mêmes la réalisation de leurs rêves, et cela s’appelle la capacité de résistance.

