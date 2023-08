Ouragans tropicaux

En 2016, La Havane est en ébullition. Entre la visite de Barack Obama, un concert des Rolling Stones et un défilé Chanel, la ville est plus animée que jamais. Les touristes affluent de partout. Mario Conde, ex-policier devenu libraire d'occasion, observe ces événements avec son habituel scepticisme et ironie.

Il est convaincu que cette agitation, à l'instar des ouragans qui frappent régulièrement l'île, finira par se dissiper sans laisser de traces durables. Mais alors que la police est submergée, elle sollicite l'aide de Conde pour élucider le meurtre d'un haut responsable culturel de la Révolution, connu pour sa censure sans merci.

Face à une liste de suspects composée d'artistes dont les carrières ont été ruinées par le défunt, Conde craint de se sentir davantage en phase avec les coupables qu'avec la victime...