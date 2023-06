Il rend à la bibliothèque 1984 en 2023, avec 65 ans de retard

D'après la BBC, l'homme, identifié sous le nom de WP, a écrit dans une note : « J'avais l'intention de rendre ce livre en 1958, alors que j'étais sur le point d'obtenir mon diplôme de l'université d'État de Portland, mais je n'ai jamais eu le temps de le faire. »

« Désolé d'être si en retard. À l'âge de 86 ans, je voulais enfin me donner bonne conscience », a-t-il souligné. « Après l’avoir relu, je réalise que, plus que jamais, ce livre doit retourner en prêt », explique WP.

2023 : le nouveau 1984 ?

Il souligne que « des passages importants sont aussi pertinents aujourd’hui qu’ils l’étaient il y a 65 ans ». D'après lui, il suffit d’ajouter les mots « internet » et « médias sociaux » pour y lire la vie en 2023.

Pour rappel, l’œuvre rédigée entre 1920 et 1921 est un récit qui décrit un monde où tous les aspects de la vie des citoyens sont maîtrisés et surveillés par un régime totalitaire, adepte de la censure et de la manipulation.

Des vagues de censure, aux États-Unis...

Dans plusieurs États américains, de nombreux livres sont retirés des collections des bibliothèques depuis fin 2021. En 2022, d'après l'Association des bibliothécaires américains (American Library Association), 681 tentatives de censure ont été relevées entre janvier et août seulement, soit, en moyenne, près de trois événements quotidiens de ce genre.

À LIRE - Au Texas, une loi change les libraires en censeurs puritains

En avril 2023, l'organisation PEN America explique qu'un tiers des tentatives de censure de l'année scolaire 2022-2023 découle de l'entrée en vigueur de nouvelles lois facilitant ces procédures, notamment au Texas, en Floride, au Missouri, en Utah et en Caroline du Sud. Des États dirigés par des gouverneurs conservateurs, qui mènent une véritable guerre culturelle.

Les cibles sont les ouvrages dits « pornographiques » et « obscènes ». Il s'agit des livres qui évoquent des actes sexuels, utilisent un langage parfois cru, font référence à des agressions, des faits de racisme, ou encore mettent en scène des personnages LGBTQIA+.

Parmi les livres incriminés, on retrouve souvent Gender Queer de Maia Kobabe (Genre Queer, traduit par Anne-Charlotte Husson, Casterman), pour son contenu LGBTQIA+, ses éléments sexuels « explicites ». Ou bien The Bluest Eye de Toni Morrison (L'œil le plus bleu, traduit par Jean Guiloineau, 10/18), pour sa description d'abus sexuels, ses éléments sur la diversité, l'égalité et l'inclusion.

Malgré des initiatives visant à stopper cette tendance, elles ne suffisent pas à garantir dans tout le pays la liberté d'expression. L'administration Biden-Harris a annoncé en juin 2023, la nomination d'un « coordinateur chargé de traiter la menace grandissante que la censure de livres fait peser sur les droits civils des élèves », par le ministère de l'Éducation.

À LIRE - 1984, le roman de George Orwell, revisité dans une version féministe

... et dans le monde

Les exemples de dictatures — et des entraves à la liberté d'expression qui vont avec — sont malheureusement bien nombreux en 2023. Lors de annuels British Book Awards, Salman Rushdie réagissait ainsi sur la liberté de publier aujourd'hui : « Bien sûr, certaines parties du monde sont concernées par une censure persistante, comme la Russie, la Chine et aussi l'Inde, par certains aspects. Mais les pays occidentaux étaient jusqu'à récemment plutôt libres en matière d'édition. »

L'auteur des Versets sataniques n'a pas manqué de faire référence à la réécriture de certaines œuvres, commandées par le goût du profit d'éditeurs et d'ayants droit pour effacer les caractéristiques racistes ou sexistes d'un texte.

1984, toujours d'actualité

Sur l’année 2022, la dystopie a explosé les records de vente en Russie : premier de la catégorie fiction, 1984 occupait la deuxième place dans les relevés des téléchargements, toutes catégories éditoriales confondues, indiquait récemment le libraire LitRes.

Depuis le 19 mai 2022, la Biélorussie a quant à elle interdit la vente de l'ouvrage en raison des comparaisons faites entre la société de Big Brother et celle de Loukachenko.

La bibliothèque de Portland, pas vraiment autoritaire, a déclaré que WP n'aurait pas d'amende pour ce retard tardif...

Crédits photo : Markus Spiske / Unsplash