États-Unis : l'Illinois adopte une loi contre la censure de livres

Le gouverneur démocrate de l'Illinois, J. B. Pritzker, a signé l'entrée en vigueur de la loi House Bill 2789 le 12 juin dernier. Cette nouvelle législation instaure la possibilité d'allouer des financements publics uniquement aux bibliothèques qui adhérent aux principes de la charte professionnelle de l'Association des bibliothécaires américains.

Ce texte, adopté en 1939 par l'organisation, stipule notamment que « [l]es documents [de la bibliothèque] ne doivent pas être écartés ou interdits au prétexte d'une désapprobation partisane ou doctrinale ». Pour recevoir des subventions, les établissements devraient aussi s'engager, par écrit, contre toute forme de censure.

Contrer un mouvement durable

L'initiative de l'Illinois s'inscrit dans un contexte de résurgence de la censure et des retraits d'ouvrages, au sein des bibliothèques publiques et scolaires américaines. Depuis 2020, des groupes réactionnaires, mais aussi des personnalités politiques comme les gouverneurs républicains du Texas et de la Floride, mobilisent et attisent la contestation à l'égard des collections des établissements.

Des livres sont qualifiés d'« obscènes », voire de « pornographiques » ou accusés d'inciter à la violence et à la haine, parce qu'ils traitent du racisme, de l'homophobie, ou comportent des scènes de viol ou d'agression sexuelle. Plusieurs milliers de titres sont visés chaque année — 1269 demandes de retrait ont été dénombrées en 2022 —, et leur accès est parfois interdit à des lecteurs pourtant en âge de les découvrir.

Une grande variété d'ouvrages sont concernés, des manuels de mathématiques à Maus d'Art Spiegelman, en passant par Lait et miel de Rupi Kaur ou Genre Queer de Maia Kobabe. Mais les titres les plus visés sont ceux qui évoquent les relations LGBTQIA+, sont écrits par des personnes appartenant à la communauté LGBT ou issues de la diversité.

Les États s'engagent

Premier État à s'emparer du sujet sur un plan législatif, l'Illinois pourra donc désormais flécher certaines subventions en fonction de la politique des établissements et de leur administration vis-à-vis des retraits d'ouvrages. Certaines aides ne pourront toutefois pas être retirées, notamment celles qui financent la lutte contre l'illettrisme ou l'accessibilité aux collections.

L'État de l'Illinois verserait environ 62 millions $ aux établissements de lecture publique chaque année, selon le secrétaire d'État Alexi Giannoulias. Évidemment, les aides fédérales et les apports locaux aux budgets des établissements ne sont pas concernés par la nouvelle législation.

En 2022, 67 tentatives de retraits de livres ont été signalées dans l'État de l'Illinois, selon l'Association des bibliothécaires américains, rapporte WBEZ. D'autres États pourraient adopter des législations similaires, notamment la Californie.

En avril dernier, l'organisation PEN America relevait, dans un rapport, qu'un tiers des tentatives de censure de l'année scolaire 2022-2023 s'expliquait par l'entrée en vigueur de nouvelles lois facilitant ces procédures. Cinq États sont particulièrement touchés : le Texas, la Floride, le Missouri, l'Utah et la Caroline du Sud, tous gouvernés par des hommes politiques républicains...

Les réponses à la censure

Face à ces tentatives de censure, les réponses légales sont à la fois nombreuses et peu adaptées. Des victimes de ces retraits, notamment des étudiants, ont déjà opposé la violation du Premier amendement, qui garantit la liberté d'expression, faisant parfois reculer les censeurs.

Après une plainte contre l'administration d'usagers du réseau des bibliothèques, la cour fédérale d'Austin (Texas) avait émis une injonction préliminaire, en avril dernier, obligeant les administrateurs à réintégrer plusieurs ouvrages retirés des collections et à les rendre disponibles au prêt, dans l'attente d'un jugement définitif sur la légalité des retraits.

Fin 2022, le département de l'Éducation américain a ouvert une enquête fédérale sur des faits similaires, toujours dans l'État du Texas, pour vérifier s'ils n'étaient pas contraires à une disposition de 1972 interdisant aux écoles de discriminer sur la base du sexe, du genre et de l’orientation sexuelle.

À l'occasion du Mois des Fiertés, l'administration Biden-Harris a annoncé, en juin 2023, la nomination d'un « coordinateur chargé de traiter la menace grandissante que la censure de livres fait peser sur les droits civils des élèves », par le ministère de l'Éducation.

Signalons aussi deux procédures judiciaires de grande ampleur, réunissant usagers, éditeurs et auteurs : l'une, évoquée ci-dessus, se déroule au Texas, et l'autre en Floride.

Photographie : illustration, installation au sein de la Kennedy Library (Kennedy Library, CC BY-NC 2.0)

