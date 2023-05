215 000 visiteurs au Salon du Livre de Turin : une année record

Le Salon International du Livre de Turin s’est déroulé cette année du 18 au 22 mai. Le printemps n’a pas été au rendez-vous (la pluie incessante et le ciel gris en témoignent), mais le public ne s’est pas découragé.

Le pic de fréquentation en effet a été enregistré le samedi 20 mai et représente un record absolu pour cet événement culturel. En 2022, en effet, il y avait eu 168.000 visiteurs, ce qui était déjà un record.

De plus en plus de gens…

Mais d’où viennent les visiteurs arrivés au Salon ? De nombreuses régions italiennes : par rapport à l’édition 2022, les visiteurs de Lombardie ont augmenté de 96 %, ceux d’Émilie-Romagne de 93 %, ceux de Ligurie de 92 %. De plus, le Lingotto a accueilli 120 % de Toscans et 130 % de Vénitiens de plus qu’en 2022. Quelque 3 000 lecteurs sont arrivés aussi de Sicile et de Sardaigne.

La participation des étudiants a également été élevée : on compte 24.878 étudiants, dont 4 410 provenant hors Piémont.

La participation aux événements a également été très élevée : 112.000 personnes ont assisté aux 1 520 événements organisés dans les quelque 50 salles de la foire.

Malgré la pluie... Crédits : Federica Malinverno / ActuaLitté, CC BY SA 2.0

… de plus en plus de ventes

Après 16 ans, l’espace « Nouveaux éditeurs » du Salon — consacré aux éditeurs nouvellement établis — continue à attirer l’attention du public. Par ailleurs, presque tous les groupes d’édition tout comme les éditeurs indépendants ont enregistré une augmentation de leurs ventes.

Dans l’ensemble, le groupe Feltrinelli a enregistré une augmentation de 60 %, le groupe Mondadori de 70 % tandis que le groupe Mauri Spagnol a fait état d’une augmentation de 100 %. Par ailleurs, les stands des maisons Giunti et Bompiani ont enregistré 50 % de ventes en plus par rapport à l’année dernière.

Les indépendants ne sont pas en reste. Ainsi, pour ne mentionner que quelques-uns, les éditeurs add editore, NN editore, Adelphi, et Edizioni e/o (éditeur d’Elena Ferrante) ont vu leurs ventes augmenter respectivement de 30 %, 100 %, 50 % et 20 %.

Parmi les livres traduits du français les plus populaires, citons V13 d’Emmanuel Carrère (Adelphi), gagnant du Prix Strega européen, et Caro Stronzo (Cher Connard, Grasset, 2022) de Virginie Despentes (Fandango). Enfin, Stigma d’Erin Doom est le livre le plus vendu par Salani, avec 1 170 exemplaires vendus pendant les seuls jours du Salone.

Crédits photo : Salone del libro di Torino

