Salon du livre de Turin 2023 : De l'autre côté du miroir

Le Salon du Livre de Turin est bien plus qu'un simple rassemblement d'éditeurs, d'auteurs et de lecteurs. C'est un espace dédié à l'échange et à la découverte, où les amateurs de littérature peuvent rencontrer leurs auteurs préférés, discuter avec des experts de l'industrie du livre et explorer les dernières tendances.

Cette année, il invite à traverser les apparences, comme Alice dans l'oeuvre de Lewis Carroll : « Alors - dit Alice - si le monde n'a absolument aucun sens, qui nous empêche d'en inventer un ? »

En suivant l'invitation à franchir le seuil du pays des merveilles, le Salon garde un regard tourné vers le présent : les invités de la nouvelle édition seront autant de compagnons de voyage, parmi lesquels des lauréats du Prix Nobel de littératures, des auteurs italiens et internationaux.

Nous découvrirons également ce qu'Alice a trouvé dans le monde du Lapin Blanc...

(Crédits photo : stand de l'Albanie - Federica Malinverno / ActuaLitté, CC BY SA 2.0)