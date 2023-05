À l'époque du pharaon Ramsès II, l'ostracon, objet de satire sociale

Vers 1280 av. J.-C., à la mort de son père Séthi 1er, Ramsès II, vers l'âge de 25 ans, devient le troisième pharaon de la 19e dynastie. Ce formidable guerrier, pacificateur, entrepreneur prodigieux, maître dans l'art de l'autoproclamation, mari d'au moins huit femmes et père de plus de 100 enfants, régnera sur l'Égypte durant près de 67 ans.

Vénéré comme un dieu tout au long de sa vie, Ramsès a donné naissance à un nouvel âge d'or, de paix et de prospérité. Au fil du temps, sa légende s'est propagée et le nom de Ramsès le Grand est devenu synonyme de la puissance et de la gloire de l'Egypte ancienne.

L'écrit, ou la langue magique

L’expo aura le mérite de rendre à Nefertari, l’épouse chérie de Ramsès II, pour qui il fit bâtir le temple d’Abou Simbel, ce qui lui revint : elle était scribe, et occupait un véritable rôle dans le gouvernement de son pharaon de mari. Or, si l’importance de l’écrit dans le monde égyptien ne fait aucun doute, une très brève vitrine revient sur l’un des objets les plus liés à l’écriture : les ostraca.

Cahier de notes... en pierre

Les artistes de Deir el-Médineh écrivaient, dessinaient, griffonnaient, faisaient des croquis à l'encre sur des ostraca tessons de poterie ou éclats de calcaire). Ces « cahiers de notes » en pierre et les listes, les plans de constructions les écritures comptables, les lettres les tableaux - même une grève des travailleurs y est consignée -, donnent un aperçu de leur vie au quotidien

Ce village où étaient installés les artisans responsables de monter tombeaux et temples se trouvait sur la route menant au Ramesséum, de la vallée de Reines. Les fouilles archéologiques y exhumèrent ces ostraca, ainsi que des papyrus, comme autant de témoignages sur la vie quotidienne.

S'exercer... ou critiquer...

Ces ostraca montrent un artiste exerçant ses aptitudes pour le dessin avant de s'attaquer au portrait d'un roi, ainsi qu'à un plateau de jeu pour le senet. Ce jeu populaire symbolise le passage du défunt dans le Royaume des Morts.

Dans une critique subversive du pharaon, une hyène attaque un lion. Les hiéroglyphes indiquent qu'il s'agit d'une image du roi. On avait donc le sens de la critique sociale…

Ici, un scribe royal s'agenouille devant une table d'offrandes, levant ses bras pour louer la déesse Anouget dépeinte sous les traits d'une gazelle émergeant des montagnes.

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 2.0