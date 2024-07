Le dessinateur David Prudhomme présidera le festival BD Boum 2024

Il s'inspire de l'escalier hors-œuvre de l'aile François Ier au château royal de Blois, un exemple marquant de l'influence italienne sur la Renaissance française.

Dans son travail, il revisite cet élément architectural emblématique, le transformant en une structure composée de livres.

Une figure de la BD à la française

Cette représentation joue avec humour sur la surproduction de la bande dessinée, posant la question : s'agit-il d'un château de cartes ou de la promesse d'une vie princière ?

Né en 1969, David Prudhomme a commencé sa carrière dans la bande dessinée alors qu'il était encore étudiant à l'école d'Angoulême. En 1992, il lance la série Ninon secrète, écrite par Patrick Cothias, qu'il continuera jusqu'en 2004 avec six albums publiés par les Éditions Glénat.

En 2003, il collabore avec Étienne Davodeau pour adapter en bande dessinée La Tour des miracles, un roman de Georges Brassens, édité par les mêmes éditions. Trois ans plus tard, en 2006, il publie la première partie de La Marie en Plastique, en collaboration avec Pascal Rabaté, chez Futuropolis.

Son œuvre Rebetiko sort en 2010 et connaît un succès critique et public immédiat, remportant le Prix Regards sur le monde au Festival International de la Bande Dessinée d'Angoulême 2010, le Prix Lire 2010 de la meilleure bande dessinée de l'année et le Prix Ouest-France/Quai des Bulles au festival de la bande dessinée et de l'image projetée de Saint-Malo.

En 2011, il dirige Rupestres!, un projet collectif sur l'art pariétal, avec la collaboration d'Étienne Davodeau, Emmanuel Guibert, Pascal Rabaté, Marc-Antoine Mathieu et Troub's, publié par Futuropolis. L'année suivante, David Prudhomme reçoit le Prix International de la ville de Genève pour La Traversée du Louvre, un ouvrage réalisé en coédition avec le musée du Louvre.

En 2015, il a collaboré avec Pascal Rabaté sur Vive la marée !, en 2017 avec Jef Hautot pour créer Mort & vif. En 2019, Prudhomme a co-scénarisé Sumographie avec Sonia Déchamps, une œuvre publiée par les éditions Soleil dans la collection Noctambule, et a aussi réalisé L'Oisiveraie pour L'Association, qui a été retenu pour la sélection officielle du Festival d'Angoulême en 2020.

En 2021, Du bruit dans le ciel a été sélectionné pour le Festival d'Angoulême 2022. Plus récemment, en 2022, il a participé au dessin collectif pour Les Représentants, avec Alfred, Anne Simon, et Sébastien Vassant, sur un scénario de Vincent Farasse, publié par Virages Graphiques.

BD Boum est un festival annuel de bande dessinée à Blois. Fondé dans les années 1980, il s'est établi à la Halle aux Grains depuis 1996 après avoir débuté au château royal de Blois. La Maison de la BD, qui héberge l'association organisatrice, a été inaugurée en 2015.

On attendra à présent l'annonce des invités et le programme 2024 de la 41e édition du festival BD Boum.

L'affiche réalisée par David Prudhomme pour l'édition 2024 du festival. BD Boum.

Crédits photo : BD BOUM