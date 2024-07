Le festival Agir pour le vivant révêle son programme 2024  

Depuis sa création, le festival s’est imposé comme un forum pour le débat d’idées et l’engagement, établissant des ponts entre l'Europe, l'Afrique de l'Ouest, et l'Amérique du Sud. Il s’efforce de dessiner les contours d’une société plus solidaire et dynamique à travers des résidences de travail exploratoires, développant ainsi des stratégies innovantes de gouvernance et de développement durable.

Pour son cinquième anniversaire, le festival espère raviver l’espoir dans une société fragmentée, en mettant l'accent sur le soin, la solidarité, la résistance et la réconciliation. Il s'efforce de transformer chaque édition en un creuset où s’expriment les questionnements, les désirs et les voix de ceux engagés dans la lutte.

Le festival, qui se déroulera sur une douzaine de sites à Arles, abordera six grandes thématiques : la paix, la spiritualité de la Terre, la propriété écologique, une réflexion sur le travail, le soin des humains et de la Terre, et les territoires vivants. Ces thèmes seront explorés à travers des formats participatifs, des cartes blanches aux artistes et un festival du film.

L'Université du vivant accueillera également une nouvelle promotion de jeunes, offrant un parcours enrichissant de réflexions et d'actions pour lier les théories écologistes aux réalités territoriales. En collaboration avec des partenaires privés et publics, des résidences de travail seront mises en place pour repenser nos modes de vie et la gestion des biens communs.

Des intervenants de renom tels que Nancy Huston, Juliette Rousseau, Alejandro Jodorowsky, Bénédicte Bonzi, Mohamed Amer Meziane, Anne-Laure Delatte, Catherine Malabou, François Jarrige et Marin Fouqué enrichiront les discussions et les panels du festival, promettant une expérience à la fois éducative et transformative.

Crédits photo : Agir pour le vivant