Cette époque où l'Homme blanc s'arrogeait le monde...

À une époque où l'homme blanc se considérait encore investi de la mission de conquérir le monde, la France colonisait et pillait l'Algérie sans scrupule. Au milieu du XIXe siècle, le puissant capitaine Vandel dirigeait son détachement de soldats français dans la conquête du désert.

Le Temps des crocodiles (Le Tripode) est une œuvre à la fois poétique et politique.

En combinant leurs visions, l'écrivain Mathieu Belezi et l'artiste Kamel Khélif révèlent l'indicible : la barbarie coloniale et la beauté d'un monde algérien qui résiste au saccage. Voici une rencontre avec Mathieu Belezi, lauréat du Prix du Livre Inter 2023 pour Attaquer la Terre et le Soleil (Le Tripode), et l'artiste Kamel Khélif, auteur des dessins accompagnant le texte.

Mathieu Belezi a enseigné en Louisiane (États-Unis), et beaucoup voyagé Il a vécu au Mexique, au Népal, en Inde, et dans les iles grecques et italiennes. ( partage désormais sa vie entre la France et l'italie.

Au Tripode, il est l'auteur de Attaquer la terre et le soleil (Prix littéraire Le Monde et Prix du Livre Inter), Le Petit roi, Moi, le glorieux, Le Temps des crocodiles.

Né à Alger, Kamel Khélif vit à Marseille depuis le milieu des années 1960. Artiste autodidacte, inventeur de ses propres techniques de peinture, il est l'auteur d'une œuvre inclassable qui chemine entre l'art, la littérature et l'essai.

De Homicide (avec Amine Medjdoub, Z'éditions, 1996,) à Même si c'est la nuit (Otium, 2019) en passant par ses ouvrages conçus avec Nabile Farès (dont La jeune femme et la mort, 2010, Rackham), Kamel Khélif convoque notre rapport à la mémoire, à l'exil, au métissage des cultures. Admirateur de l'œuvre de Mathieu Belezi, il a accepté d'en donner sa vision dans Le Temps des crocodiles (2024).

Une rencontre avec les deux auteurs est prévue ce 19 mai, à 16h, sur l’espace Albertine Sarrazin de la Promenade du Peyrou.

