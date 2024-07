Le Salon du  Roman Historique de Levallois dévoile sa programmation 2024

Le 13e Salon du Roman Historique de Levallois se tiendra les 6 et 7 juillet 2024, et rassemblera plus de 150 auteurs et illustrateurs dans le parc de la Planchette à Levallois. Cet événement est dédié à la narration historique sous toutes ses formes, qu’elle concerne des périodes récentes ou anciennes, des événements majeurs ou mineurs.