L'intime festival : un week-end de vibrations littéraires

Parmi les moments forts de ce Chapitre 12 du festival belge, on retrouve notamment une série de lectures. La lecture d'ouverture Les Sources en présence de l'autrice Marie-Hélène Lafon. Une lecture musicale de Vivante, le nouveau recueil de poésie de la chanteuse, compositrice et autrice Clara Ysé.

Deux textes cultes seront également interprétés : L’art de la joie de Goliarda Sapienza, lu par l’actrice Anna Mouglalis et Enfance de Tove Ditlevsen, lu par Florence Loiret Caille. Suivis par Une trajectoire exemplaire, premier roman de Nagui Zinet, lu par Félix Vannoorenberghe, et Terrasses de Laurent Gaudé, par les comédiens Laurent Capelluto et Laura Sépul. Certaines de ces lectures seront suivies de rencontres littéraires animées avec Nagui Zinet, Laurent Gaudé, et Marie-Hélène Lafon.

Une « circonférence littéraire et musicale » sera offerte le samedi 31 août par Vinciane Despret, philosophe et psychologue, et Rodolphe Burger, musicien, compositeur et guitariste.

L'Intime festival mettra également en lumière des auteurs confirmés et émergents, tels que Marcel Cohen, Abigail Assor, Gabriella Zalapi, et Vincent Platini, tout en réservant une place spéciale aux écrivains belges, dont Caroline de Mulder, Chris de Stoop, Quentin Jardon et Philippe Marczewski.

L'Intime, c'est aussi une célébration des arts en général, avec des projections cinématographiques, des pièces de théâtre, des émissions de radio, des expositions de graphiques et de photographie, une programmation jeunesse (L'Intime festival des enfants) et, en 2024, l'introduction de la danse avec un spectacle de Sofiane Chalal.

L'ensemble du programme est à retrouver sur le site de l'événement.

Crédits image : L'intime festival