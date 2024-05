La Volte : 20 ans de ”fictions inclassables et créations iconoclastes

Sur la promenade du Peyrou, une exposition retraçant les œuvres marquantes que La Volte a publiées ces vingt dernières années est proposée aux visiteurs. Elle est accompagnée d’un texte que l’on croirait presque signé de toutes les mains qui font ces ouvrages :

Depuis 2004, LA VOLTE se passionne pour des fictions volontiers inclassables, créations iconoclastes et parfois expérimentales, que ce soit sous forme de roman, novella ou recueil de nouvelles. Nos goûts éditoriaux convaincus façonnent une voie périlleuse ouverte aux indignés, aux jeunes, moins jeunes et plus vieux, à certains quadrupèdes et même aux supionars.

Ici nous animent la contre-culture, l’approche politique, voire les luttes sociales. On y met en scène l’exploitation de l’humain par l’humain, les rapports de domination, la construction performative du genre, les ressources énergétiques, l’intérêt collectif, la consommation et l’impact des innovations technologiques.

À LIRE - “Produire un livre écologique n’est pas possible”

La fiction peut changer le monde, en commençant peut-être par nous toucher, nous.

Pour ses 20 ans, la Volte...

... continue de publier des nouvelles et romans d’émancipation, avec la même sensibilité : inclassable parfois, interstitielle peut-être, de la science-fiction sociale et politique souvent, avec un appétit vorace pour les jeux de langage. prend en compte davantage les enjeux écologiques, et change ses formats et processus de fabrication afin d’alléger l’empreinte environnementale de ses livres

... revoit la charte graphique pour affirmer son identité va faire parler des œuvres et des thèmes concernés tout au long de l’année

À LIRE – Pour ses 20 ans, La Volte prépare “une folie”

à travers des événements et par une présence médiatique... en profite pour fêter son anniversaire, et celui du livre pour lequel nous avons créé la maison d’édition La Horde du Contrevent d’Alain Damasio.

Avec l’intention de continuer de faire lire, émouvoir, provoquer, faire réfléchir, et aussi s’amuser.

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 2.0

DOSSIER - Comédie du livre 2024 : Damasio Imaginaire et Littératures