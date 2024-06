Expo : les héros de Biscoto débarquent à Angoulême

Au départ, Biscoto, c’est un journal jeunesse qui parait tous les mois depuis 2013 grâce au travail de Catherine et Julie Staebler. Puis, en 2017, le journal s'est lancé dans une aventure supplémentaire pour devenir une maison d’édition qui publie entre 6 et 8 livres par an, principalement des bandes dessinées et des albums illustrés.

L’aventure Biscoto rassemble des centaines d’auteurs et autrices, toujours en recherche de nouveautés et de surprises, guidés par l’envie de faire découvrir la jeune création en bande dessinée et en illustration. En résultent nombre d’histoires d’aventures, parfois fantastiques, d’autres fois plus ancrées dans le quotidien. Bien sûr, Biscoto, c’est surtout de l’humour, mêlé à des styles graphiques déjantés, mais aussi beaucoup d’émotions...

Du 12 juin au 10 novembre, la Cité internationale de la bande dessinée et de l’image d’Angoulême propose à tous ses visiteurs une exposition en 3 temps : le journal Biscoto, l’univers de Violette, une série de bandes dessinées d’Émilie Clarke, et une promenade à travers les albums de Charlotte Lemaire.

Un journal qui fait rire, et réfléchir

Au cœur de la maison d’édition Biscoto se trouvent de nombreux auteurs et autrices prêts à faire leurs premiers pas dans l’univers littéraire. Grâce à un format tabloïd, Biscoto propose un journal thématique « comme pour les grands, en plus marrant, qu’on peut lire les mains pleines de confiture », s’amuse la Cité internationale de la bande dessinée et de l’image dans un communiqué.

Il n’est pas seulement question de faire rire, mais surtout de faire réfléchir. Biscoto pose des questions sur le monde qui nous entoure, sans toutefois ne jamais apporter de réponse véritable. Il est peut-être temps d’en trouver quelques-unes dans cette première étape de l’exposition, qui dévoile les rouages d’une machine autour de laquelle s’affairent divers métiers pour que le journal arrive tous les mois dans les boîtes aux lettres des abonnés, et sur les tables des librairies.

À la découverte des talents de Biscoto

Biscoto, c’est aussi et surtout des auteurs et héroïnes qui nous en font voir de toutes les couleurs. Pour l’exposition, Émilie Clarke a prêté les carnets et les planches originales qui ont vu naître son héroïne fétiche, Violette, à la recherche de ses nouvelles lunettes.

Les écrits et l’univers de Charlotte Lemaire seront également à (re)découvrir à la Cité, à l’occasion d’une balade grandeur nature à travers ses peintures/paysages. Une partie de l’atelier de l’artiste sera également ouverte au grand public, dévoilant l’envers du décor de ce métier si passionnant.

Les deux artistes seront présentes à la Cité internationale de la bande dessinée et de l’image le mercredi 3 juillet à 13h30, pour partager leur vision de la jeunesse éternelle.

Toutes les informations sont à retrouver en cliquant ici.

Crédit image : Cité internationale de la bande dessinée et de l’image