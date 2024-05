Aux Imaginales 2024, les messagers des souterrains

Anthony Cools se présente comme « un photographe qui marche à l’instinct, au ressenti » : au gré de ses explorations, il entend découvrir des décors et des atmosphères qui font éclore une poésie sombre, gothique et éthérée.

Un médium idéal pour se souvenir de la mort, qui est passée il n'y a même pas cinq minutes, le tout sans discours, comme fonctionne les mondes souterrains.

Celui qui travaille dans l'insertion sociale et professionnelle des jeunes en difficulté à Verdun, parcourt des milliers de kilomètres à la recherche de sites extra-ordinaires, afin d’apporter ce côté onirique à la noirceur de ses sujets, tel un Tim Burton, et de laisser une porte ouverte à l'interprétation, et surtout à la réminiscence, la nostalgie...



Alors trêve de mots superflus :

Tous ces clichés sont à découvrir dans le jardin des Imaginales. Pour découvrir Isabelle Becker-Conraud, il faudra cette fois entrer dans le batiment Espace Cours.

Originaire de Meurthe-et-Moselle et formée en tant que décoratrice d'intérieurs, cette dernière exerce la profession d'artiste-aquarelliste et illustratrice depuis le début des années 90. Elle a enseigné l'aquarelle à des enfants en milieu scolaire ainsi qu'à des adultes, dans divers ateliers et stages, principalement dans la région Grand Est.

Elle expose régulièrement son travail en France et à l'étranger. Membre fondatrice de la Société d'Aquarelle du Grand Est, elle contribue activement à la promotion de cet art.

Elle présente : « Avec cette exposition, Messagers de l'arrière-monde, je vous propose une galerie de personnages ayant un lien avec l'Autre Monde" : Chamanes, Mages, Elfes ou Sorcières, celles et ceux qui entrouvrent la Porte du Royaume où les âmes vagabondent ou errent sans repos. Juste une vision d'artiste. Une échappée imaginaire... »

