Genève : Le Salon africain du livre prend fin

Montmorillon2024 — Cette nouvelle édition du Festival du livre de Montmorillon met à l'honneur la native de la ville, l'écrivaine et première éditrice de France, Régine Deforges, décédée il y a 10 ans. Les festivités ont été lancées le vendredi 7 juin par la diffusion d'un documentaire qui lui est dédié, lors d'une soirée hommage en présence de deux de ses enfants, Franck Spengler et Léa Wiazemsky, de son amie Noëlle Châtelet, et de Julien Cendres, co-réalisateur du film et dont elle fut l'éditrice.