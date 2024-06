Boruto : Masashi Kishimoto et Mikio Ikemoto de passage en France

Boruto est la suite officielle de Naruto, lancée en 2017. Les lecteurs français pourront découvrir le 23 août le prochain volume, Boruto -Two Blue Vortex.

Naruto, depuis 2002 en France

« Kana s’est lancé avec le shônen et nous en avons fait le socle de notre catalogue, avec des séries, comme Détective Conan et Les Chevaliers du Zodiaque pour commencer. À l’époque, nous lisions chaque semaine tout ce qui paraissait en magazine. Ceux-ci nous arrivaient par cartons entiers par la poste. Nous les décortiquions un à un avec Yves Schlirf, fondateur de Kana », explique Christel Hoolans, directrice générale Dargaud-Lombard (dont les éditions Kana).

« Quand Yves est tombé sur Naruto, il a tout de suite accroché, et par le dessin et par la densité de l’histoire. Dès les premiers chapitres, nous étions conquis. Et puis un gamin qui veut devenir ninja, voire un jour Hokage, cela promet des péripéties et parle tout de suite à tout le monde. Et nous ne nous y sommes pas trompés puisque Masashi Kishimoto, qui a un talent de conteur hors pair, arrive à nous tenir en haleine pendant 72 tomes. »

Des lecteurs par millions

En 2002, la série Naruto a fait son apparition en France, gagnant en popularité à partir du tome 4 et devenant rapidement un succès incontournable avec plus de 30 millions d'exemplaires vendus en langue française. Malgré sa longueur, cette série est désormais considérée comme un classique du manga.

Naruto est aujourd'hui une référence essentielle du marché francophone, se transmettant de génération en génération. Bien que la série se soit achevée en 2016 en France, le premier tome de Naruto occupe encore la deuxième place sur le marché du manga, tandis que les tomes 2 et 3 figurent dans le top 5. Cette série constitue une exception culturelle en France, où elle a été numéro un pendant dix ans, une position jamais atteinte au Japon. Et il reste l'un des plus grands phénomènes manga parmi les séries achevées.

Son succès ne se limite pas au manga : depuis 2006, 720 épisodes de l'animé ont été diffusés, accompagnés de 11 films. Plus de 5,5 millions de DVD, Blu-ray et CD ont été vendus, avec également plus de 32 millions de vues sur ADN entre 2020 et 2022. Le merchandising autour de Naruto prospère également, avec plus de 130 licenciés en Europe.

Boruto, la relève

Les grands affrontements dans le monde des ninjas appartiennent désormais au passé. Le village de Konoha est entré dans une ère de paix. Boruto, le fils du 7e Hokage, ne se doute pas qu’une nouvelle menace plane sur eux...

Avec Boruto : Naruto Next Generations, Masashi Kishimoto proposa à son ancien assistant Mikio Ikemoto de devenir le successeur de son œuvre mythique. C’est en 2017 que les Français découvrent pour la première fois le fils de Naruto. Le courant passe tout de suite et Boruto s’installe comme une suite parfaite pour la nouvelle génération de lecteurs apprenti-ninjas !

La série s'est achevée le 14 juin 2024 avec le 20e volume et comptabilisera plus de 2 millions d’exemplaires vendus, laissant ainsi place à une deuxième partie, plus mature, où nos héros ont vieilli de quelques années : Boruto -Two Blue Vortex- que les lecteurs français pourront découvrir en exclusivité mondiale après le Japon le 23 août 2024 !

Dédicaces sous haute surveillance

Attention, les dédicaces ne seront effectuées que sur l’achat du volume 01 de Boruto -Two Blue Vortex sur place (donc aucun autre support ne pourra être proposé) et aucune photo, ni vidéo ne sera autorisée, précise l'éditeur dans un communiqué.

Samedi 24 août

Quant aux rendez-vous, les voici : dès 11h15 au Bon Marché Rive Gauche, au 24 Rue de Sèvres, à Paris. Les inscriptions seront ouvertes le 14/06/2024 via lebonmarche.com et un tirage au sort sous l’avis d’un commissaire de justice sera effectué le 28/06.

Dès 18h à la Fnac des Ternes, au 26/30 Avenue des Ternes, à Paris. Les inscriptions seront ouvertes le 14/06/2024 via le site leclaireur.Fnac.com/agenda et un tirage au sort sous l’avis d’un commissaire de justice sera effectué le 08/07.

Dimanche 25 août

Dès 11h15 au Bon Marché Rive Gauche, au 24 Rue de Sèvres, à Paris. Les inscriptions seront ouvertes le 14/06/2024 via lebonmarche.com et un tirage au sort sous l’avis d’un commissaire de justice sera effectué le 28/06.