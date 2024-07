Lille : Le Festival des livres d'en haut en octobre 2024

Cette année, le festival accueille 105 auteurs et illustrateurs, majoritairement des femmes, chacun spécialisé et partageant son expertise dans divers genres, de la BD au roman graphique, en passant par la littérature française et internationale, ainsi que les sciences humaines.

Le festival s'ouvre sur le monde avec des participants venant de divers pays comme le Québec, l'Italie, l'Espagne, le Royaume-Uni, la Suisse ou la Belgique.

L'accès au festival est entièrement gratuit, offrant plus de 40 activités variées telles que des ateliers, des tables rondes, et des lectures. Les visiteurs peuvent acheter des livres neufs ou d'occasion, ou simplement les lire sur place, garantissant ainsi un accès démocratisé à la lecture.

Engagé dans une démarche éco-responsable, le festival promeut des pratiques durables tant pour l'organisation que pour les visiteurs. Des discussions et des ouvrages dédiés à l'écologie seront également mis en avant, reflétant l'engagement du festival pour l'environnement.

Sous la thématique Ensemble, le festival aspire à unir auteurs, éditeurs, libraires, bibliothécaires, et représentants du livre de tous horizons autour des passionnés de lecture et des curieux de tous âges, rappelant qu'ensemble, tout comme une reliure unit les pages d'un livre, il est possible d'enrichir l'expérience collective du monde littéraire.