Rencontrer Hannibal Barca pour apprendre le français, c'est possible

« La Fabrique numérique du plurilinguisme » est une initiative de soutien à l'innovation du réseau culturel français à l'international. Elle accompagne les services de coopération et d’action culturelle des ambassades de France (SCAC), les établissements du réseau culturel (Instituts Français, Alliances Françaises, centres binationaux) et leurs partenaires dans le développement de solutions numériques pour l'enseignement et l'apprentissage du français.

L’Institut français soutient actuellement trois postes diplomatiques dans le déploiement de leurs Fabriques numériques du plurilinguisme locales : l’Institut français de Tunisie avec « Yallab’ », l’Institut français du Liban avec « EdInnov’ », et l’Alliance Française de Campina au Brésil avec « Jeux en FLE ».

Dans ce cadre, l’Institut français aide les lauréats des Fabriques numériques du plurilinguisme locales à valoriser et exporter leurs solutions numériques à l'international, y compris en France. Les porteurs de projet sont invités en résidence à la Cité internationale de la langue française (CILF) pour tester leurs solutions auprès de publics francophones et développer de nouveaux prototypes pour le marché français.

Immersion dans le Carthage du IIe siècle av. JC

L’Institut français et l’Institut français de Tunisie accompagneront ainsi l’entreprise Digital Cultural eXperience (DCX), lauréate de la première édition de la Fabrique numérique tunisienne « Yallab’ ». Grâce à cette incubation, DCX a développé Les Bâtisseurs VR, un jeu immersif en réalité virtuelle visant à encourager la production en langue française via la reconstitution d’un palais de Carthage, conçu pour l’Institut français de Tunisie.

Portée par la Cité internationale de la langue française et l’Institut français, cette résidence se déroule du 24 au 29 juin 2024 et s’inscrit dans l’« EdTech », l’éducation au patrimoine et à la langue française grâce au numérique, à la réalité virtuelle et augmentée. Un atelier gratuit et ouvert à tous à partir de 13 ans se tiendra le samedi 29 juin.

Les utilisateurs, avec un casque de réalité virtuelle, seront plongés dans une reproduction de Carthage au IIe siècle avant JC, et avec l’application de réalité augmentée, ils découvriront des artefacts, des animaux ou le port de Carthage s’animant sous leurs yeux.

Cette résidence a pour objectif de faire découvrir cette solution innovante mêlant découverte patrimoniale tunisienne et apprentissage du français à de nouveaux publics. Leurs retours contribueront au développement d’une adaptation incluant des personnages historiques français.

