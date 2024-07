Complètement mytho ! 

L'événement propose une immersion dans des mondes imaginaires qui éclairent souvent notre réalité. La programmation riche et variée comprend des expositions, des ateliers pour petits et grands, des visites de magasins de conservation, ainsi que des conférences. Les jeunes publics ne sont pas en reste avec des visites ludiques, des lectures et des ateliers créatifs spécialement conçus pour eux.

Cette édition met en lumière la diversité et la richesse des fonds conservés en Bourgogne-Franche-Comté, présentant des documents rarement exposés en raison de leur caractère fragile ou précieux. Des thèmes historiques, sociaux et scientifiques sont explorés à travers diverses expositions et ateliers pratiques, permettant de s'initier aux techniques de fabrication des livres anciens.

À l'occasion des Journées européennes du patrimoine, les 21 et 22 septembre, de nombreux établissements ouvrent leurs portes pour des visites guidées des réserves.

Une journée d'étude intitulée "Demandez le journal ! La presse ancienne dans tous ses états" se tiendra le 10 octobre à Dijon, mettant à l'honneur la presse ancienne comme ressource précieuse d'information sur la vie politique, économique, sociale et culturelle d'une époque. Cette journée professionnelle s'adresse aux bibliothécaires, archivistes, enseignants, chercheurs et généalogistes.

Enfin, l'Agence annonce la création d'un mini site dédié, visant à valoriser la programmation et les partenaires. L'équipe remercie chaleureusement les établissements documentaires participants pour leur inventivité et leur énergie, ayant permis de concocter un programme prometteur et captivant.

