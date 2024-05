Un jour une illustration, la légèreté en une galerie

Tout a commencé en septembre 2020. Pour passer le temps et laisser sa passion pour l'art s'exprimer, Joanna Journo, consultante en communication, ouvre le compte Instagram Un jour un Sempé. Quelques mois et 45.000 abonnés plus tard, Joanna est contrainte de fermer le compte. Elle en crée un autre dans la foulée : Un jour une illustration.

Cette fois, elle ne se limite pas à Sempé et y partage tous les artistes qui lui plaisent, avec la même énergie de passionnée derrière chaque post.

Après avoir mis en place quelques expositions dans des locaux qu'elle occupait temporairement, dont une, la première, sur Raymond Peynet, Joanna prend définitivement ses quartiers au 3 rue Augereau, dans le 7e arrondissement de Paris, en septembre 2022. Un jour une illustration quitte alors le monde virtuel des réseaux sociaux pour devenir un lieu réel, une galerie, une vraie de vraie.

Exposition après exposition, Joanna a la joie de rencontrer ceux qui se cachent derrière les comptes instagram qui, par milliers, suivent Un jour une illustration. En retour, elle leur fait découvrir de nouvelles œuvres : de Mathieu Sapin à Grégoire Solotareff en passant par Kerascoët ou encore Alexis Bruchon.

Elle devient également la galeriste de Petites Luxures, l'illustrateur au compte Instagram qui dépasse le million d'abonnés.

Tout s'enchaine à merveille pour Joanna, qui vit un rêve qu'elle n'avait jamais vraiment imaginé auparavant. Elle a même des problèmes de riche : sa galerie est presque trop petite pour accueillir sa prochaine exposition.

Quand elle en parle à son ami et ancien collègue, de l'époque où elle était encore consultante en communication, ce dernier l'informe que le local juste à côté du sien, occupé jusqu'à présent par un salon de massage, est libre. Et voilà Joanna qui, magiquement, alors qu'elle était simplement partie boire un verre avec un ami, se retrouve en un claquement de doigts dans un local deux fois plus grand, en plein coeur du 3e arrondissement et à deux pas du Carreau du Temple.

« Le hasard a fait que cette galerie se trouve juste à côté de mon premier boulot. Je travaillais là, juste derrière ce mur », explique-t-elle en pointant une porte donnant sur le local adjacent.

Elle-même s'avoue un peu étonnée de voir tous ces événements venir à elle sans qu'elle n'ait planifié quoi que ce soit. Mais on observe vite que c'est dans son caractère d'être ouverte à toutes les nouveautés qui entrent sans prévenir dans sa vie, et d'accepter de se mouvoir avec elles. Elle s'émerveille des heureux hasards qui ont pavé son chemin, et emprunte ce dernier avec un sourire communicatif et une joie qui irradie la pièce.

« Passion, rencontre, partage », voilà les trois mots que Joanna utilise le plus lorsqu'elle parle de son idylle avec Un jour une illustration. Que ce soient les liens qu'elle tisse avec les illustrateurs, dont certains sont devenus des amis, comme Petites Luxures et Alexis Bruchon : « On nous appelle parfois Dupont et Dupont », dit-elle à propos de ce dernier. Ou encore les rencontres avec quelques-uns de ses 63.000 abonnés, qui se sentent à la galerie comme à la maison, lançant des « Salut Joanna ! » en entrant.

Son nouvel espace s'ouvre sur une grande vitrine que Petites Luxures et Alexis Bruchon ont déjà décorée d'illustrations. À l'entrée est exposée la collection de livres proposés par la galerie, comme En premier lieu, livre accompagnant la dernière exposition de Petites Luxures, et Autour du monde de Peynet, que Un jour une illustration co-édite et dont l'introduction est signée par Joanna Journo elle-même. Sont également disponibles à la vente des tirages et autres dessins originaux des artistes exposés.

Au rez-de-chaussée, l'exposition en cours — mettant à l'honneur Jane Massey — entoure le bureau de la galeriste, qui accueille les visiteurs avec son infatigable bonne humeur. Derrière elle, un escalier descend au sous-sol, vaste espace dédié aux oeuvres précédemment exposées, comme un « mini-musée des anciennes expos ».

À suivre pour Un jour une illustration, deux événements majeurs. D'abord, du 24 mai au 15 juin, une exposition « Architectures » en collaboration avec une galerie barcelonaise, Pigment Galerie. Ici, Joanna Journo s'éloigne un peu de l'illustration, une manière de s'ouvrir à d'autres choses et de ne pas rester enfermée sur un domaine précis, explique-t-elle.

Ensuite, à partir du plus long jour de l'année et jusqu'au 10 août 2024, se tiendra « Paris est une fête », une exposition collective qui rassemble une quarantaine d'artistes dans la galerie du 3e arrondissement— les « siens » ainsi que d'autres qu'elle souhaite mettre en avant. Chacun avait carte blanche à partir du thème central que résume le titre de l'expo. Ce sont au final près de 100 dessins qui tapisseront pour l'été les murs du 4, rue de Franche Comté.

Crédits image : Illustration d'Alexis Bruchon pour Un jour une illustration