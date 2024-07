L'artiste contemporain Damien Deroubaix s'expose à la BnF

Damien Deroubaix est reconnu pour sa capacité à mêler gravure, peinture et sculpture, créant un dialogue continu entre ces médiums. Son œuvre, nourrie par la musique death metal de son adolescence et enrichie par des références à l'histoire de l'art et à la contre-culture, est marquée par un esprit iconoclaste et allégorique.

L'exposition regroupe plus de soixante-dix œuvres de l'artiste, incluant des peintures, des estampes, des panneaux gravés et des sculptures, certaines créées spécifiquement pour cet événement. Ces œuvres dialoguent avec des chefs-d’œuvre de la gravure issus des collections de la BnF, offrant un parcours à travers le processus créatif de l'artiste et l'évolution de ses thématiques, de la dénonciation des abus de pouvoir à une introspection sur la condition humaine et le rôle de l'artiste.

L'exposition est structurée en trois segments dans la galerie Mansart. Le premier, Apocalypses, explore l'hybridation et la citation, caractéristiques de l'art de Deroubaix, à travers des figures de la mort et des créatures monstrueuses inspirées par des artistes tels que Hans Baldung Grien et Albrecht Dürer, ainsi que des caricaturistes modernes comme Jose Guadalupe Posada et John Heartfield.

La section Chaos, théâtre du monde rassemble des œuvres graphiques influencées par Goya et Picasso, mettant en scène les horreurs contemporaines dans des compositions dramatiques réalisées principalement par eaux-fortes et bois gravés.

La dernière partie, Vanités, portrait de l'artiste en chaman, présente des œuvres récentes de Damien Deroubaix, notamment des autoportraits et des natures mortes qui reflètent des influences de Gauguin et Van Gogh. Cette section souligne la transition de Damien Deroubaix vers la peinture à l'huile sur toile et explore des thèmes de finitude et de réflexion mélancolique sur le rôle de l'artiste.

Organisée par Cécile Pocheau-Lesteven, conservateur en chef au département des Estampes et de la photographie à la BnF, l'exposition Damien Deroubaix. En un jour si obscur est ouverte du mardi au dimanche. Les billets sont disponibles au tarif plein de 10 € et tarif réduit de 8 €, avec des passes offrant un accès illimité à l'ensemble de l'offre culturelle de la BnF.