Exposition : Gallimard célèbre les cent ans du surréalisme

Le service historique des éditions Gallimard se prépare à dévoiler une nouvelle exposition, centrée sur le surréalisme. Un ensemble d’archives inédites de la maison d’édition sera présenté, comprenant une sélection de livres et documents rares (manuscrits, dessins) issus de collections privées et publiques. Ces documents seront intimement liés aux œuvres de Breton, Aragon, Crevel, Reverdy, Eluard, Desnos, Char et aux réactions qu’ils ont suscitées.

Le surréalisme est ancré dans l’ADN des éditions Gallimard. Et ce, depuis 1909, date de la première publication de la NRF, revue littéraire et de critique française. 10 ans plus tard, André Breton est fier d’annoncer à Tristan Tzara, maître Dada : « André Gide est avec nous » !

La NRF, arrêtée puis renouvelée

Ce parrainage, appuyé par le soutien de Paul Valéry, fait de La Nouvelle Revue française (NRF) un haut lieu de la création et de la reconnaissance littéraire en France. NRF devient alors un symbole pour cette nouvelle génération d’écrivains sortis de la guerre, engagés dans une des voies les plus radicales jamais empruntées par la littérature.

Ouverte à l’avant-garde et soucieuse de comprendre ses racines modernes (Rimbaud, Mallarmé, Apollinaire, Max Jacob...), la NRF tente d’intégrer Dada dans une histoire critique de la littérature, cherchant à attirer les jeunes Dadas, et bientôt surréalistes, que sont Breton et Aragon entre ses colonnes.

Cette collaboration donnera lieu à la publication d'ouvrages désormais classiques, tels que Nadja, L’Amour fou, Le Paysan de Paris, Capitale de la douleur... Berceau du surréalisme, la revue sera interdite, comme toutes les revues parues pendant l’Occupation, après la libération de la France. En novembre 1944, alors qu’elle est sous la direction de l’auteur collaborationniste Pierre Drieu la Rochelle, la revue est arrêtée, jugée « collaborationniste ».

Quelques années plus tard, en 1953, elle reparait sous son nom actuel, La Nouvelle Revue française, et continuera de faire débat dans la société. Aujourd’hui, à la suite du départ de Maud Simonnot pour les éditions du Seuil, Olivia Gesbert, journaliste et anciennement productrice d’émissions culturelles pour France Culture, est nommée rédactrice en chef de la revue.

Crédits photo : Tract André Breton, Un cadavre ©Fondation des Treilles / Recensions surréalistes ©Collection particulière