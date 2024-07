Colomiers : Émilie Tronche et Drawn & Quarterly au Festival de la BD

Voilà plus de dix ans que la ville de Colomiers organise ce rendez-vous en son sein, réunissant plus de 18 500 visiteurs et visiteuses annuellement. Si le festival de la BD de Colomiers prend place en périphérie de la ville Rose, il n’agit pas dans son ombre, mais en son nom. Au fil des ans, il s’est affirmé comme un véritable épicentre de la bande dessinée occitane, jusqu’à recevoir le Prix de l’Action littéraire, délivré par la Sofia, dans la catégorie « engagements ».

C’est avant tout une opportunité précieuse pour les jeunes auteurs et autrices de se faire connaître, grâce à cette célébration dédiée à l’édition indépendante. Cette ligne directrice permet au public, qu’il soit composé de passionnés chevronnés ou de novices curieux, de découvrir des œuvres moins exposées, voire inédites.

Drawn & Quarterly à l’honneur

Cette année, le festival confie les clés de son exposition majeure à Drawn & Quarterly, maison d’édition indépendante anglophone fondée en 1989 par Chris Oliveros. Cette dernière publie environ vingt-cinq ouvrages par an, souvent récompensés par des distinctions prestigieuses telles que les Harvey Awards, considérés comme les Oscars de la bande dessinée anglophone.

Drawn & Quarterly se distingue par sa capacité à mettre en lumière des auteurs et autrices au style singulier, sans se limiter à un seul registre visuel. Son catalogue éclectique embrasse des illustrations naïves et trash, de la poésie humoristique et des dessins élégants rappelant ceux du magazine The New Yorker. Tout, de l’impression au choix du papier et à la présentation visuelle, est soigneusement étudié pour créer des objets d’art d’une qualité exceptionnelle. C’est cette quête d’excellence qui a valu à Drawn & Quarterly une place de choix parmi les éditeurs de bande dessinée.

Le commissaire de cette exposition, June Julien Misserey, offrira une rétrospective des 35 ans de création de cette maison d’édition, à retrouver aux Halls Comminges, célébrant ainsi son héritage unique dans l’univers de la bande dessinée.

Émilie Tronche au micro de Brune Bottero

Autre grande annonce du festival, la venue Émilie Tronche, créatrice et réalisatrice de la série animée Samuel, récemment diffusée sur ARTE.

Samuel raconte l’histoire d’un élève de 10 ans en CM2, à la fois ronchon, rêveur et excellent danseur. Il tient un journal intime où il confie ses secrets et ses tourments. La série suit le jeune garçon à travers ses amours, ses émois et ses découvertes, depuis la fin du CM2 jusqu’à la classe de 6e. La simplicité des dessins, animés à 12 images par seconde, met en valeur les attitudes, les jeux de regards et les moments de silence des personnages.

Forte d’un succès retentissant, la série cumule 25 millions de vues sur Arte.tv et les réseaux sociaux. Cette rencontre sera l’occasion d’approfondir la poésie, la sensibilité et la sincérité de la série, saluées par les spectateurs et spectatrices. La discussion sera animée par Brune Bottero, créatrice de podcasts, au cinéma Véo Grand Central.

Anna Haifisch à l’espace Lucien-Blazy

À noter également, le partenariat du festival avec les autres acteurs culturels du coin, notamment avec le Théâtre du Pavé, qui accueillera le spectacle Les Garçonnes — d’après la bande dessinée Mauvais Genre, de Chloé Cruchaudet (Delcourt, 2018). Au Pavillon blanc Henri-Molina, découvrez une exposition consacrée à la nature dans la BD, à retrouver sous le regard de trois artistes : Marine Schneider, Jérémie Moreau et Tiphaine Calmettes.

Espace Lucien-Blazy prendra les couleurs de l’œuvre d’Anna Haifisch, qui travaille avec un humour laconique sur une combinaison de dessins et de textes dans lesquels les genres de la bande dessinée, du dessin libre, de l’illustration et de la gravure.

Le programme de cette nouvelle édition est à retrouver prochainement en cliquant ici.

Crédits image : © Franck Alix