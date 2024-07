Le carnet de voyage, outil de partage à l'honneur de ce festival

Pendant trois jours, plus d’une centaine d’invités, tant français qu’internationaux, se rassembleront pour exposer leurs carnets de voyage et rencontrer le public. Les styles seront, comme toujours, très variés, allant de l’aquarelle à la bande dessinée, en passant par les carnets traditionnels, numériques et sonores.

Le cœur de l’événement réside dans les expositions de carnets, un support idéal pour appliquer une discipline de voyage plus responsable, car sa pratique requiert respect, distance et temps. De fait, ces derniers sont de véritables témoignages, mêlant discipline artistique, créativité et analyse sensorielle. Par le biais de diverses pratiques, telles que le dessin, la peinture ou la bande dessinée, les dessinateurs exposeront leurs propres visions du monde.

Le dessin : une pratique qui rassemble

Mais le Rendez-vous International du Carnet de Voyage, c’est aussi l’occasion pour les invités de participer à des rencontres-débats, présenter des films sur leurs voyages, des carnets sonores, animer des ateliers de dessin, dédicacer des livres, et présenter des spectacles. Chaque année, près de 20.000 festivaliers répondent présents à l’appel de cette grande manifestation.

Pour la 24e édition, l’équipe de l’association Il Faut Aller Voir dévoile une affiche haute en couleur. Son illustrateur, Étienne Druon, a été récompensé lors de la précédente édition en remportant le Grand Prix de la Fondation d’Entreprise Michelin pour son ouvrage, Amazonie vingt ans de voyage(s) (Éd. Magellan et Cie).

À LIRE – À Angoulême, une exposition sur la bande dessinée Lou !

Cette fois-ci, c’est un petit tarsier des Philippines, singe de 12 cm désormais protégé, qui accueillera les festivaliers.

Son regard va certainement interpeler ainsi que sa symbolique. Il est étrange, ses grands yeux immobiles nous regardent intensément nous rappelant « qu’il faut aller voir », être curieux, attentif à l’autre et accepter ses différences.

Notre association est de plus en plus engagée pour la protection de notre planète. Les carnettistes sont de « grands témoins » qui savent retranscrire magnifiquement notre monde au travers de leurs illustrations et carnets de voyage. – Pierrette Viel, Présidente de l’association Il Faut Aller Voir.

De son côté, Étienne Druon confie avoir été guidé par quatre mots clés, inspirants sa recherche créative : Voir - Étonnement - Ailleurs - Nature.

Réalisé à la gouache, son immense regard nous happe ; on y plonge tout autant qu’il invite à regarder au-delà. Sa fragilité et son statut d’espèce menacée s’alignent avec l’esprit du Rendez-vous International du Carnet de Voyage, qui prône des valeurs d’éco-responsabilité et d’universalité. – Étienne Druon, illustrateur voyageur qui a dessiné l’affiche du festival.

Susciter la curiosité

Derrière le nom de l’association, inspiré de la voyageuse Ella Maillart, se révèle une passion profonde pour le monde. « Lire, lire, lire, ça ne vaut rien, il faut aller voir », affirmait-elle aux lecteurs passionnés par ses œuvres.

Fondée en 1997 par Jean-Pierre Frachon, Éric Gauthey, Daniel Lefebvre, Michel Renaud (président fondateur) et Pierrette Viel, l’association Il Faut Aller Voir réunit des personnes désireuses de découvrir de nouvelles cultures et horizons.

IFAV promeut un type de voyage responsable, favorisant l’autonomie et l’indépendance, loin du tourisme de masse, en privilégiant une approche centrée sur l'Homme, la découverte et le respect des différences.

Crédits image : Etienne Druon / association Il Faut Aller Voir