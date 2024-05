Le programme complet du Festival MOT pour Mots révélé

Ce festival littéraire offre un week-end d'immersion dans l'univers des livres avec plus de cinquante événements gratuits au programme, y compris des débats, des rencontres, des lectures, des séances de signatures, un espace dédié à la jeunesse, et diverses activités festives célébrant le plaisir de lire.

Depuis la première édition du festival MOT pour Mots, Dominique Blanc s'est imposée comme une favorite du public grâce à ses interprétations de textes de célèbres auteurs français tels que Gustave Flaubert, Monique Wittig, et Annie Ernaux.

Cette année, elle revient en tant que marraine du festival, continuant à enrichir cet événement avec son approche empreinte d'humanité et de curiosité. Son travail illustre un dialogue continu entre littérature, théâtre, et cinéma, témoignant de sa relation particulière avec les mots, les auteurs et le public.

Auteurs et critiques, romanciers et essayistes... Plus de quarante invités seront présents à l'initiative des rédactions du Monde, du Nouvel Obs et de Télérama. La réservation est gratuite mais recommandée pour toutes les rencontres.

Ci-dessous, le programme complet, précédé de trois romancières et un romancier, invités du festival, qui ont accepté de choisir un mot qui les inspire... et de dire pourquoi :

