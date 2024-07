La Suède expose les livres ukrainiens détruits par une attaque russe

En mai dernier, l'armée russe concentrait son offensive, en Ukraine, sur la région de Kharkiv et plus particulièrement sa capitale, pour reprendre et consolider ses positions dans cette région transfrontalière très disputée. Une contre-offensive ukrainienne avait permis de sécuriser la zone à l'automne 2022, mais les rapports de force sont désormais déséquilibrés.

Un lourd bilan

Le 23 mai, une frappe de missiles russes s'abat sur la ville de Kharkiv et endommage lourdement l'imprimerie Factor Druk, laquelle emploie une cinquantaine de personnes et dont la gestion est assurée par la maison d'édition ukrainienne Vivat.

Importante infrastructure du pays, l'imprimerie assumait une production de livres, mais aussi de magazines et autres journaux. Sept personnes ont perdu la vie au cours de l'attaque, et une vingtaine d'autres ont été blessées. Un incendie s'était déclaré après les explosions des missiles.

Environ 50.000 livres ont été détruits ou endommagés par l'attaque : le bilan humain et matériel avait suscité un vaste mouvement de solidarité en Europe, des éditeurs et des auteurs dénonçant des bombes qui « n’ont qu’un seul objectif : détruire l’humanité », pour reprendre l'expression de Ricardo Franco Levi, président de la Fédération européenne des éditeurs.

« L’une des plus grandes imprimeries de Kharkiv et de toute l’Ukraine. Hier, une frappe de missile russe a tué 7 personnes ici. Mes condoléances vont à leurs familles et amis. 21 personnes ont été blessées. L’imprimerie a explosé et des dizaines de milliers de livres ont été brûlés. Beaucoup de livres pour enfants, de matériel éducatif et de manuels scolaires... », déplorait pour sa part le président ukrainien, Volodymyr Zelensky.

Des artefacts à Stockholm

L'Institut ukrainien de Suède, basé à Stockholm, annonce l'ouverture prochaine, cet automne, d'une exposition consacrée à la guerre en Ukraine, et plus spécifiquement sur la manière dont la culture est engagée, souvent bien malgré elle, dans le conflit.

Les maisons d'édition Vivat et Ranok ont fait parvenir à l'institution quelques exemplaires des ouvrages brûlés, rescapés des flammes. Parmi les titres présentés, des ouvrages pour la jeunesse, des manuels scolaires, mais aussi des romans.

« La Russie tue les écrivains ukrainiens. Des dizaines d'entre eux sont déjà morts à cause de la guerre. L'agresseur refuse à l'Ukraine le droit d'avoir sa propre langue et sa propre littérature. [...] Le monde doit connaître et voir ces crimes. Nous avons demandé aux éditeurs de Kharkiv de nous remettre les livres brûlés afin de les exposer ici en Suède comme preuve matérielle d'un crime de guerre contre l'avenir de l'Ukraine », explique Natalya Pasichnyk, directrice de l'Institut ukrainien de Suède.

Parmi les auteurs ukrainiens victimes du conflit, citons le poète Ilia Chernilevsky, mort en mai 2022, l’autrice et membre de l'Union nationale des écrivains d'Ukraine Natalia Harakoz, décédée le même mois à Marioupol, ou encore Volodymyr Vakoulenko, dont le corps a été retrouvé dans un charnier après la libération d’Izyum en 2022. En juin 2023, l'autrice ukrainienne Victoria Amelina rejoignait la liste des victimes de la guerre, après une attaque russe sur Kramatorsk.

Selon un compte-rendu de l'Unesco rendu public en juin dernier, au moins 400 sites culturels ont été endommagés en Ukraine, dont 191 immeubles historiques et patrimoniaux, 137 édifices religieux, 31 musées, 25 monuments, 15 bibliothèques et un lieu d'archives.

Photographie : des livres endommagés lors de l'attaque de l'imprimerie Factor Druk