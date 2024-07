Une vingtaine d'éditeurs régionaux présents à Livres dans la Boucle 2024 

Chaque année, en concertation avec l’Agence Livre et lecture de Bourgogne Franche-Comté, Livres dans la Boucle propose aux éditeurs régionaux de prendre part à l'événement – qui se tiendra cette année du 20 au 22 septembre, sous la présidence de Bernard Minier.

Cette année, ce sont 21 maisons qui ont répondu à l’appel — elles étaient 13 en 2022 et 16 2023 — renforçant tant la participation des structures régionales que la représentativité de cette édition indépendante. Livres dans la Boucle se veut un vecteur de promotion pour les éditeurs de Bourgogne Franche-Comté, offrant une vitrine aux talents régionaux — tout en enrichissant le paysage culturel, en plein cœur de la Rentrée littéraire.

Avec 32.000 visiteurs annoncés lors de l’édition 2023, l’attractivité de la manifestation se confirme pour les maisons qui profitent de stands dédiés et d’événements pleinement consacrés à leurs auteurs et publications durant l’événement. Et cette année, la diversité des genres littéraires représentés promet de satisfaire les goûts les plus variés.

Pour 2024, on retrouvera donc Cêtre, Atelier des Noyers, Editions de la Belle Etoile, Blancs Volants, Chocolat Jeunesse, Conspiration, Captiot, Les éditions du citron bleu, Laure et Amon, Coxigrue, Editions Perspective, L’Atelier du Grand Tétras, Grinalbert Polymédia, La Clef d’Argent, La Lanterne magique, Le Jardin des mots, Les éditions du Lion, Les sportives, Presses universitaires de Franche-Comté, Folklore Comtois et Sekoya.

Autant d’œuvres qui témoignent de la richesse de l’offre éditoriale régionale et mettent en lumière le travail des éditeurs indépendants. Ces passionnés œuvrent sans relâche pour promouvoir la bibliodiversité, proposant un choix d’ouvrages de qualité.

« Avec une centaine de rencontres au total, toutes gratuites, le Grand Besançon et ses partenaires veulent rendre la littérature accessible à tous », assurait Anne Vignot, maire de la ville et présidente de Grand Besançon Métropole l'an passé. Et si la manifestation attire un public « venant de plus en plus loin, grâce à cette programmation éclectique », poursuit la maire, c’est que nombreux sont ces « acteurs locaux qui apportent leur contribution ».

L’invitation est lancée : pour plonger dans leurs textes et se laisser porter par le talent des auteurs, rendez-vous à Besançon, du 20 au 22 septembre. À ce titre, les auteurs édités en Région se retrouveront tous en dédicace sous le grand chapiteau et la librairie, Les Sandales d’Empédocle sera partenaire des éditeurs régionaux.

Crédits photo : Livres dans la Boucle