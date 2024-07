Des livres aux écrans : les meilleures adaptations des dernières années 

Grâce à un vrai travail d’ajustement et très souvent en respectant l’univers et les détails recherchés par l’écrivain, il arrive que certaines créations littéraires soient tout aussi remarquables au cinéma ou à la télévision. Quelques exemples des dernières années vous attendent.

Sherlock

La série de la BBC est, sans parler des adaptations, probablement l’une des meilleures des dernières années. Diffusée pour la première fois lors du 1er de l’an 2011, la création n’est pas seulement une énième adaptation des intrigues imaginées par Arthur Conan Doyle. Parfaitement dans l’air du temps, ce travail mettait en avant un Benedict Cumberbatch au sommet de son art et d’autres personnages tout aussi captivants.

Auréolée par toutes les critiques, la série retrouvait les grands noms de la création littéraire avec des Irène Adler, Jim Moriarty et John Watson offrant un mix parfait entre l’univers littéraire et l’adaptation contemporaine à l’écran.

Casino Royale

Les scénarios des James Bond laissent toujours place à l’interprétation et à l’imagination des réalisateurs engagés par EON Productions, mais le premier opus avec Daniel Craig en 2006 sentait bon l’histoire et le roman originel et éponyme de Ian Fleming.

Plus que tout, il semblait parfaitement dans l’air du temps avec un univers ô combien populaire comme le prouve le Wildz casino en ligne et surtout, l’attrait généralisé vers cet univers depuis plusieurs années. Avec néanmoins, un peu plus de calme et moins de péripéties explosives !

House of Cards

Les Américains raffolent des séries politiques et après le succès de The West Wing (À la Maison Blanche), la barre était haute. C’est dans un registre bien plus sombre et bien plus cynique que le réalisateur Beau Willimon s’est donc lancé, tout en prenant l’inspiration autour du roman éponyme publié par Michael Dobbs en 1989.

La série est une référence pour ceux passionnés par le jeu politique et les enjeux de celui-ci. Le système américain est dramatisé comme dans The West Wing, mais cette fois-ci, le personnage principal est bien plus obscur que celui du président Bartlet. Kevin Spacey excelle dans son rôle de Franck Underwood, mais la série se clôture tout de même sur une déception après les accusations envers l’acteur. Une contrariété encore plus forte pour les fans de la série et le principal intéressé suite à l’innocence démontrée de ce dernier.

Dune

Frank Herbert était un précurseur dans le domaine de la science-fiction et ce sont les dunes de l’État de l’Oregon, non loin de son Washington natal qui l’ont inspiré pour la série de cinq romans de Dune. Auteur de ce qui est l’un des grands classiques de la littérature de science-fiction, Herbert est décédé deux ans après la sortie du « Dune » de David Lynch au succès contrasté. Une fois n’est pas coutume, c’est le film de 2021 qui a eu un immense retentissement dans le monde du septième art ! Avec une composition musicale effectuée par le grand Hans Zimmer et un Timothée Chalamet déjà au sommet de son art, le film fut une grande réussite commerciale, mais avant tout, une création saluée par la critique.

Pour les amateurs du genre favori de Frank Herbert, il respecte toutes les prérogatives de cet univers et rend tout simplement un hommage digne de ce nom à l’une des plus grandes créations littéraires de science-fiction.

Crédits illustration Pexels CC 0