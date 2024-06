Philippe Besson en parrain de la 38e Fête du Livre de Saint-Étienne

La soirée d'inauguration se tiendra le vendredi 11 octobre à La Comète. Philippe Besson, parrain de la Fête du Livre, et Marie Pavlenko, marraine du Festival Les Mots en scène, seront présents. La cérémonie comprendra la remise de huit prix littéraires, dont le Grand Prix de Littérature de la Ville de Saint-Étienne, le Prix Design de Littérature Jeunesse et le Prix BD STAS​​.

Parmi les événements marquants du week-end, le Magic Mirrors accueillera la 11e édition du Festival Les Mots en scène, offrant des rencontres entre auteurs et talents artistiques locaux. Des spectacles variés, y compris une lecture musicale de Marie Pavlenko accompagnée de la violoncelliste Maëva Le Berre, seront présentés.

Plusieurs expositions marqueront cette édition, notamment une rétrospective du dessinateur Benjamin Chaud à la Médiathèque Tarentaize et une exposition autour de la série culte XIII d’Olivier Taduc à la Librairie Des Bulles et des Hommes​.

Les trois invités d'honneur du week-end

Trois personnalités seront au coeur de l'événement stéphanois, Philippe Besson en tant que parrain de l'édition, Pierre Gagnaire, invité d'honneur, et Marie Pavlenko, la marraine des Mots en scène. Le premier se distingue par sa carrière prolifique en tant que dramaturge, scénariste et auteur de vingt romans, dont Son frère et Arrête avec tes mensonges, adaptés au cinéma par Patrice Chéreau. Son roman L’Arrière-saison a remporté le Grand Prix RTL-Lire 2003. Besson présentera cette année Un soir d'été, son dernier ouvrage inspiré d'une histoire vécue, publié aux éditions Julliard.

Pierre Gagnaire, grand chef cuisinier de renommée mondiale, cumule plus de 40 ans de carrière et de nombreuses distinctions, dont celle de commandeur des Arts & Lettres et Officier de l’Ordre National du Mérite. Il présentera son nouveau livre Une Vie en cuisine aux éditions Keribus, dans lequel il offre un aperçu de son parcours culinaire exceptionnel.

Marie Pavlenko, romancière et autrice de littérature jeunesse, jeune adulte et poésie, fut lauréate du Prix Babelio Jeune adulte en 2019 et du Grand Prix de la Société des gens de lettres en 2020. Elle clôturera le festival avec une lecture musicale de La Main rivière, publié aux aux éditions Bruno Doucey, accompagnée de la violoncelliste Maëva Le Berre. Elle présentera également son dernier ouvrage Traverser les montagnes, et venir naître ici aux éditions Les Escales.

De la littérature d'ici et d'ailleurs

Parmi les autres auteurs et autrices présents, on retrouve des figures renommées comme Olivier Adam, Cécile Coulon, Maylis de Kerangal et Olivier Norek. L’illustrateur stéphanois Éric Bourgier, qui a conçu le visuel de cette édition, sera également mis à l’honneur.

Des écrivains et écrivaines de littérature jeunesse comme Benjamin Chaud, Magali Le Huche et Éléonore Thuillier seront présents. Le label Drakoo, spécialisé dans le fantastique et le manga, présentera ses auteurs, dont Christophe Arleston et Romain Lemaire.

La Fête du Livre 2024 célébrera également le récent jumelage de Saint-Étienne avec la ville de Kapan en Arménie, en mettant en lumière la littérature arménienne.

Des animations pour tous les publics, y compris des ateliers créatifs, des performances de dessin en live et des battles BD, seront au programme. L’événement est gratuit et se déroulera sur plusieurs sites emblématiques de la ville, incluant la Place Jean-Jaurès, la Place de l’Hôtel de Ville et le Quartier Tarentaize .

La Fête du Livre de Saint-Étienne 2024 promet d’être un événement riche en découvertes littéraires et en échanges culturels, avec la volonté d'offrir une plateforme de rencontre entre auteurs et lecteurs dans une ambiance conviviale et festive.

Crédits image : Fête du livre de Saint-Étienne