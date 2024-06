Donald Sutherland, le dictateur de Panem, s'est éteint à 88 ans

« C’est avec le cœur lourd que je vous annonce le décès de mon père », a confié son fils Kiefer Sutherland, lui aussi comédien, sur le réseau social X. Il a salué « l’un des acteurs les plus importants de l’histoire du cinéma ».

Donald Sutherland est décédé des suites d’une longue maladie, selon plusieurs médias américains. En 60 ans de carrière, il aura marqué l’histoire du cinéma américain par sa présence dans Les Douze Salopards (1967), adaptation du roman The Dirty Dozen d’E. M. Nathanson, ou encore sa prestation dans la farce antimilitariste M.A.S.H (1970), inspirée du roman homonyme de Richard Hooker.

L’éclectisme au service du cinéma

« Il n’a jamais été intimidé par un rôle, que le personnage soit bon, mauvais ou un salaud », a ajouté son fils. « Il aimait ce qu’il faisait et faisait ce qu’il aimait, difficile d'imaginer mieux. »

On retiendra son rôle de patriarche bourgeois anglais du XIXe dans Orgueil et Préjugés (2005), l’adaptation du roman de Jane Austen par Joe Wright, ou plus récemment celui du diabolique président Coriolanus Snow de Hunger Games (traduit par Guillaume Fournier, aux éditions Pocket Jeunesse). Une figure que l’on adorait détester, lui permettant ainsi de devenir une icône connue de la jeune génération, avec son visage strict et autoritaire.

Donald Sutherland a reçu un Oscar d’honneur pour l’ensemble de sa carrière en 2017, ainsi que deux Golden Globes et un Emmy Award pour des rôles à la télévision. Sa longue carrière a également été couronnée en 2015 par une étoile sur le cultissime Hollywood Boulevard.

Un esprit libre dans un rôle de dictateur

Les hommages n’ont pas tardé à se succéder sur les réseaux sociaux, jusqu’au compte X du président américain Joe Biden, qui a salué un « acteur unique en son genre qui a inspiré et diverti le monde pendant des décennies ».

C’était « l’un des acteurs les plus intelligents, les plus intéressants et les plus captivants de tous les temps », a également loué le réalisateur Ron Howard, avec qui il a travaillé, retenant « son incroyable palette, son courage créatif et sa volonté de se mettre au service du scénario et du public avec une excellence suprême ».

Longtemps avant d'incarner le dictateur de Panem à l'écran, Donald Sutherland s'était distingué par sa volonté de rébellion, dans sa jeunesse, au cours de laquelle il avait apporté son soutien aux Black Panthers, rappelait le Guardian au moment de la sortie du deuxième volet d’Hunger Games. Une vive opposition, exprimée à l'époque par de nombreuses actions menées contre la guerre du Vietnam, qui l’auront même conduit à attirer l’attention et la surveillance du FBI.

« J’espère qu’ils [les jeunes] verront ce film et le prochain film, et le suivant, et qu’ils s’organiseront ensuite. Rebellez-vous », invitait-il en 2013, « qu’ils agiront, parce que la situation devient dramatique dans ce pays ».

Crédit image : Festival TV Monte-Carlo, CC BY-SA 3.0