Japan Expo 2024 : Yûgo Kobayashi, Fé, et Spleepy-C en dédicace

Véritable lieu d’échange et de découverte pour les passionnés de pop culture, la Japan Expo offre une immersion unique dans l’univers japonais. Au fil des ans, le festival est devenu une référence incontournable pour les adeptes de la culture japonaise en Europe, et un précieux espace d'échange entre auteurs et lecteurs.

Preuve en est, 255.259 visiteurs ont poussé les portes du Parc des Expositions en 2023. « Nous espérons autant d’engouement pour cette édition », confie l’équipe de la Japan Expo dans un communiqué. Et pour ce faire, ces derniers ont mis les bouchées doubles : près de 847 exposants sont attendus pour cette 23e édition.

Cinéma, musique, jeux vidéos, anime, cosplay, gastronomie... Le pays du soleil levant déploie la puissance de sa culture, et amène un peu de sa littérature dans la capitale.

Yûgo Kobayashi, invité d’honneur

En matière de littérature, la Japan Expo réserve de belles surprises en annonçant la venue de mangakas et d’auteurs de webtoons. Parmi eux, le très renommé Yûgo Kobayashi, qui honorera de sa présence le stand de son éditeur français Mangetsu. Du vendredi 12 au dimanche 14 juillet, les amateurs de manga pourront ainsi rencontrer le créateur d’Ao Ashi Playmaker (trad. Anaïs Koechlin), un shonen captivant qui narre l’ascension d'Ashito dans le monde du football.

Pour espérer obtenir une précieuse dédicace, les lecteurs devront participer à un tirage au sort. Nul besoin de tickets : il suffira d’acquérir un ou plusieurs volumes de Ao Ashi Playmaker ou Ao Ashi Brotherfoot (trad. Kevin Stocker) au stand de la maison d’édition. Chaque jour, trente heureux gagnants (40 le samedi) auront l’opportunité de rencontrer Yûgo Kobayashi, Hall 5, stand E210. Les tirages au sort se dérouleront le vendredi, le samedi et le dimanche, aux alentours de 13 heures, pour la séance de dédicaces du jour.

Spleepy-C honore le Webtoon

De leur côté, les éditions Pika annoncent la venue de Spleepy-C, la dessinatrice du webtoon Omniscient Reader's Viewpoint. Dans un monde apocalyptique, Kim Dokja, un modeste employé, se retrouve confronté à des créatures monstrueuses contraignant les humains à suivre des scénarios mortels. Son unique atout dans cette lutte acharnée ? Son webroman préféré, qui lui permet de toujours garder une longueur d’avance. Sur les plateformes en ligne, cette œuvre a suscité un engouement remarquable, totalisant plus de 340 millions de vues et attirant plus de 3,5 millions d’abonnés à travers le monde.

Si vous souhaitez rencontrer Sleepy-C et obtenir une dédicace, un tirage au sort est indispensable. Les lecteurs souhaitant y participer devront se rendre sur l’application Japan Expo, ou se munir de leur ticket d’entrée avant de se diriger vers le stand des éditions Pika, situé dans le Hall 5A, E180.

Pour ses dédicaces, Sleepy-C réalisera une signature sur un ex-libris A4 représentant une illustration spéciale de la série, distribué en exclusivité à la Japan Expo. La dessinatrice de webtoons donnera également une conférence sur la scène Yuzu, le samedi 13 de 15h30 à 17h.

Enfin, pour les retardataires, Sleepy-C sera présente en dehors des murs de la Japan Expo, le 15 juillet de 14h à 15h30, à la FNAC Saint-Lazare.

Tetsuhiro Hirakawa, nouvel auteur chez Ki-oon

Les éditions Ki-oon dévoilent la présence de leur nouvel auteur Tetsuhiro Hirakawa, dont l’œuvre Nine Peaks a récemment été publiée (trad. Jean-Benoît Silvestre). Il sera en dédicace sur le stand de la maison (B170) du vendredi 12 au dimanche 14 juillet de 10h à 11h. Pas de tirage au sort chez Ki-oon : premier arrivé, premier servi !

Les gagnants du concours organisé sur les réseaux sociaux de Ki-oon bénéficieront d’une dédicace dessins, le samedi 13 et dimanche 14 juillet de 13 h 30 à 15. Le mangaka prendra le micro, et passera de l’écrit à l’oral pour une conférence publique donnée sur la scène Yuzu, le 12 juillet à 14 h 30.

Multiples rencontres aux éditions Vega-Dupuis

Du côté de chez Vega-Dupuis, on annonce plusieurs auteurs en dédicace. Fé, l’autrice de Love of Kill (trad. Satoko Fujimoto) rencontrera ses fidèles lecteurs Hall 5A, allée C, emplacement C152. L’auteur chilien Kenron Toqueen, passionné de paranormal et de fantaisie, sera également présent sur le stand pour rencontrer les fans de sa série Piravit, le dernier fantôme.

Mathieu Reynès, auteur de La théorie du K.O. viendra également à la rencontre de ses lecteurs sur le stand de la maison.

Crédits image: lullypop from chamonix, France, CC BY 2.0