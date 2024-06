Angoulême : une vague de héros Marvel le long de la Charente

Du 20 juin au 2 septembre 2024, quatre toiles gigantesques du célèbre peintre islandais Erró, consacrées aux super-héros des comics américains, sont à découvrir. Installées sur les rives de la Charente à Angoulême, entre le Musée de la bande dessinée et le Vaisseau Moebius, ces œuvres flottantes incluent : Captain America (1988), Silver Sable Saga (1999), Ghost Rider Saga (1998) et Silver Sable (1999).

Erró, né en 1932 en Islande et installé à Paris depuis 1958, est le cofondateur du mouvement pictural de la figuration narrative en France. Il a commencé à introduire la bande dessinée dans ses peintures-collages dès 1963, rendant hommage à la culture populaire américaine et à l'art des comics Marvel. Ses œuvres se distinguent par la puissance de leurs traits et couleurs, l’audace des cadrages et perspectives, ainsi que par le dynamisme et le caractère iconique des figures.

Erró, Ghost Rider Saga, 1998

Erró et Angoulême, une relation au long cours

En 1981, Erró avait déjà signé une fresque murale de 200 m² à Angoulême, intitulée Hommage à la bande dessinée, réunissant des personnages emblématiques tels que Tintin, Batman, les Pieds-Nickelés et Tarzan. Cette fresque se trouve boulevard Jean-Moulin, dans le quartier de Ma Campagne à Angoulême.

L'artiste islandais sera également au coeur d'une exposition au Musée d'Angoulême, du 21 juin au 8 décembre 2024. Intitulée « L'histoire de l'art revisitée », elle mettra en avant les collages d'Erró, dans lesquels il insère des personnages de toiles d'Ingres, Delacroix, Léger ou Picasso, cohabitant avec des stars du cinéma, des hommes politiques, des astronautes ou encore des héros de bandes dessinées.

Crédits image : Silver Surfer Saga, 1999, Saga of American Comics series, Coll. MAC Lyon