À Paris, une exposition hommage à Wolinski

Cette rétrospective propose une immersion dans l'univers de Wolinski à travers 70 dessins soigneusement sélectionnés. Ces œuvres illustrent la diversité de son talent, allant du dessin d'humour à la bande dessinée, de l'étude préparatoire à la publication finale, en noir et blanc comme en couleur. Insolence, rire, amour, passion et dérision se mêlent dans chaque trait de crayon, dévoilant les thèmes chers à l'artiste.

Explorer l'œuvre de Wolinski, c'est accepter d'être bousculé. Ses dessins, qui oscillent entre autobiographie et fiction, sont toujours ancrés dans la réalité de leur époque. Il se démarquait par sa capacité à mêler réflexion et provocation, en n'hésitant pas à aborder frontalement des sujets sensibles.

Provocateur multitâche

Wolinski cherchait à agiter les consciences par l'humour. Que ce soit à travers les couvertures provocantes d'Hara Kiri et de Charlie Hebdo ou dans la poésie de ses personnages solitaires, Wolinski défendait la liberté d'expression avec ferveur. Ses dessins retracent non seulement l'histoire politique française, des années de Gaulle à celles de Hollande, mais également l'évolution des mœurs.

Disco (détail) - Encre de Chine et feutre sur papier - © Succession Wolinski ; Huberty & Breyne

Cette exposition est alors l'occasion de revisiter l'histoire récente de la presse à travers le parcours du dessinateur. De ses débuts au Potache libéré, son fanzine de lycée, à ses collaborations avec des médias prestigieux comme Charlie Hebdo, L’Humanité et Paris Match, Wolinski a laissé une empreinte indélébile dans le paysage médiatique français. Son style graphique, influencé par les dessinateurs de Mad et Albert Dubout, a évolué pour devenir une signature reconnaissable entre toutes.

En plus de ses dessins, Wolinski était un auteur de bandes dessinées et un éditeur perspicace. Il a notamment travaillé avec Georges Pichard sur la saga Paulette et révélé des talents comme Guido Crepax et Quino lors de son passage à la tête de Charlie Mensuel.

Une vie dessinée dans l'engagement

Georges Wolinski, né le 29 juin 1934, a débuté sa carrière après des études d’architecture à l’École des Beaux-Arts de Paris. Ses premiers dessins parurent dans Rustica avant de rejoindre l’équipe d’Hara-Kiri en 1961. Engagé dans les mouvements sociaux et politiques, il a su utiliser son art pour défendre des causes telles que le droit à l'avortement et l’égalité salariale.

Wolinski a reçu de nombreuses distinctions pour son œuvre, dont le Grand Prix de la ville d’Angoulême en 2005. Sa carrière fut brutalement interrompue par l’attentat contre Charlie Hebdo le 7 janvier 2015, où il perdit la vie. Cette exposition offre une occasion unique de redécouvrir, pour la première fois depuis sa disparition, l'œuvre de ce géant du dessin et de rendre hommage à son esprit libre et provocateur.

Crédits image : George le tueur (détail) - Encre de Chine et feutre sur papier - © Succession Wolinski ; Huberty & Breyne